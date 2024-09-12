'Важно соблюдать Римский устав': Зеленский встретился с прокурором МКС Каримом Ханом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Последний приехал в Украину для участия в конференции "Объединенные ради справедливости" и очередном Саммите первых леди и джентльменов.

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В ходе встречи была обсуждена борьба с депортацией украинских детей и расследование этих преступлений. Также, как рассказали в Офисе президента, стороны подчеркнули важность не допущения игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников.

Очевидно, имеется в виду Монголия – страна, ратифицировавшая Римский устав, но не арестовавшая российского диктатора Владимира Путина, хотя имела для этого все права и основания.

"Как вы знаете, мы ратифицировали Римский устав, и я уже подписал этот закон. Мы стали 125 страной в мире, которая это сделала. Мы боремся за демократию, за свободу, за наши ценности и защищаем их, и хотим быть ближе ко всем нашим союзникам", – сказал Зеленский во время встречи с главой МУС.

"Закон должен быть актуальным для людей прямо сейчас, закон должен быть ощутимым для того, чтобы защитить украинцев, но также он должен быть использован против совершающих преступления", – в свою очередь отметил Карим Хан.

Глава Международного уголовного суда также рассказал, как ему нравится наша страна.

"Мне всегда приятно приезжать в Украину, даже в эти, сложные дни. Это прекрасная страна. Ежемесячно, чем больше мы исследуем Украину, тем глубже я ценю украинский народ. Да, есть страдания, но в то же время есть надежда, есть трагедия и есть храбрость, которые сосуществуют в одном пространстве", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в августе Верховная Рада приняла закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда, являющегося одним из требований вступления в ЕС. Он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Подписал закон о ратификации Римского устава глава государства 24 августа – в День Независимости Украины.

Ратификация Римского устава позволит Украине более эффективно наказывать россиян за их военные преступления. А пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа в Целевой фонд МУС и повысит шанс получения компенсации.

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