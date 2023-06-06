Важно для стабильности в регионе: Польша предлагает оставить у себя войска НАТО на постоянной основе

Польша предлагает оставить у себя войска НАТО на постоянной основе. Это аргументируется тем, чтобы обрести стабильность в регионе.

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Об этом в эфире канадского телеканала СВС рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я разговаривал с президентом Байденом, премьер-министром Трюдо и другими нашими союзниками о том, чтобы они оставались в Польше на постоянной основе, как, например, в Южной Корее", – сказал Моравецкий.

В то же время, он подчеркнул, что Польша готова самостоятельно оплатить сооружение военной базы.

"Так что с финансовой точки зрения проблем нет. Это важно для стабильности в регионе и вообще во всем ЕС, который является ключевым торговым и партнером безопасности США и Канады", – отметил премьер-министр.

Однако он не ответил на вопрос, увенчались ли эти переговоры успехом.

К слову, Моравецкий также призвал НАТО разработать план безотлагательного присоединения Украины к западному военному альянсу.

"Польша выступает за относительно быстрое вступление Украины в НАТО. Мы понимаем, что не все государства-члены НАТО с этим согласны", – сказал он, добавив, что Польша надеется, что этот вопрос будет в центре внимания.

Как сообща OBOZREVATEL, Польша планирует передать Украине еще 60 модернизированных танков, кроме тех 250 советского образца, которые уже передала ВСУ. Также Варшава передаст Киеву 14 Leopard.

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