Российский диктатор Владимир Путин готов к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако для её проведения необходимо официально согласовать такую встречу. В то же время на данный момент никаких конкретных планов относительно новой встречи нет.

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости". По его словам, без официальной договоренности переговоры российского диктатора и главы Белого дома невозможны.

Отдельно пресс-секретарь Кремля высказался о возможной встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

"Если захочет, он (Зеленский) может приехать в Москву", — сказал Песков.

В то же время в Кремле считают нецелесообразным проводить переговоры Путина и Зеленского до завершения работы на экспертном уровне. По мнению Пескова, без предварительной подготовки такой диалог будет пустой тратой времени.

Песков также заявил, что предпосылок для перехода к мирному треку переговоров по Украине пока нет, при этом Россия, по его словам, остается открытой для диалога.

Отдельно пресс-секретарь Кремля выразил недовольство поставками оружия Украине и финансовой поддержкой со стороны её союзников. Он обвинил Великобританию в "нагнетании русофобских настроений", добавив, что, по его мнению, аналогичную политику проводят Германия, Франция и ряд других европейских стран.

Как писал OBOZ.UA, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Дональда Трампа содействовать урегулированию войны в Украине, если появится возможность сблизить позиции Киева и Москвы.

По словам Рубио, война в Украине в конечном итоге завершится путем переговоров, поскольку ни одна из сторон не сможет добиться военной победы. Он также отметил, что продолжение боевых действий не приносит пользы ни Украине, ни России.

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