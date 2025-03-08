Несмотря на то, что Мюнхенская конференция безопасности вовсе не стала прорывным событием по достижению модальности окончания войны в Украине, однако она показала не только полное изменение внешней политики США, но и другие важные моменты, которые начали выкристаллизовываться после осознания, что Вашингтон на внешнеполитической арене начинает играть по новым геополитическим правилам, которые он сам себе устанавливает, и они достаточно далеки от действующего международного права.

Видео дня

Ещё до своей инаугурации президент Д.Трамп задекларировал решительность достижения быстрого окончания войны в Украине, однако похоже, что все его действия направлены исключительно на вынуждение Киева согласиться на все предложенные ему предложения. И если что-либо украинской стороне не будет нравиться в контексте обеспечения территориальной целостности страны, то будет включаться безумное давление, что уже и было сделано. А вот относительно позиции России у Вашингтона пока нет знаковых замечаний. Кремль задекларировал, что желает аннексировать украинские территории, насильственно захваченные российской армией, однако сейчас какого-то давления на Москву по поводу необходимости уважения международного права совсем нет.

Напротив, вместо этого, Вашингтон говорит о партнёрских связях с Кремлём, и открыто заявляет Киеву, что у него нет козырей, поэтому он должен соглашаться со всем, что ему предложат. Только здесь нужно понимать, что картежная фразеология не совсем корреспондируется с действующим Уставом ООН, а штаб-квартира этой Организации находится, собственно, в Нью-Йорке. Между тем, на полях Мюнхенской конференции состоялась интересная двусторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает все усилия по возобновлению мира в Украине и надеется на достижение справедливого соглашения.

По его словам, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на основе четырёх принципов: уважения суверенитета, соблюдения Устава ООН, использования мирных методов для разрешения разногласий и учёта законной обеспокоенности безопасностью каждой из сторон. Через две недели после этой встречи министр иностранных дел Китая полностью подверг критике политику президента США Дональда Трампа, заявив, что это приведёт к "закону джунглей".

Малые и слабые страны сгорят первыми, а международный порядок и правила окажутся под сильным ударом. Большие страны должны выполнять свои международные обязательства… и не стремиться наживаться на слабых и запугивать их", – заявил он. Говоря о войне в Украине, Ван И снова подтвердил позицию Китая, выступающего за разрешение конфликта путём политических переговоров. Китайский топдипломат подчеркнул, что, несмотря на отсутствие между Украиной и Россией согласованных позиций относительно условий завершения войны, все стороны надеются на справедливое и крепкое мирное соглашение, которое будет обязательным и принятым всеми.

На днях официальный Пекин также заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования и надеется на принятие решений, позволяющих достичь устойчивого и продолжительного мира. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. Напомним, что Китай декларирует нейтралитет по поводу российско-украинской войны и призывает Киев и Москву к прекращению боевых действий и переговоров по спорным вопросам.

До середины прошлого года Пекин пытался быть посредником в урегулировании и направлял спецпредставителя правительства Ли Хуэя в ЕС, Украину и Россию с несколькими миссиями поиска путей прекращения войны. Однако все поездки китайского дипломата завершились безрезультатно, в первую очередь из-за постоянного продолжения Россией наступательных усилий на фронте и расширения Москвой зоны боевых действий, что делало невозможным любую их остановку. Поэтому весной прошлого года китайская сторона полностью прекратила активность и сосредоточилась на декларативных заявлениях с призывами к переговорам, вроде совместного с Бразилией "консенсуса из 6-ти пунктов", и таких же инициативах, подобных созданию группы "Друзья мира".

Между тем, Украина рассчитывает на активную роль Китая в приближении справедливого мира и будет продолжать с китайской стороной диалог по этому поводу. Президент Владимир Зеленский считает, что Китай может помочь Украине разными способами остановить Россию. В частности, если КНР готова предоставить Украине оружие, Киев готов к диалогу. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025". Он считает, что Китай очень заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. В этом случае Китай может помочь разным возможностям остановить Путина и обеспечить уважение к территориальной целостности Украины.

В.Зеленский также не исключил участие Китая в восстановлении Украины, если КНР примет участие в предоставлении гарантий безопасности. Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума "Украина. Год 2025" заявил, что Украина рассчитывает на активную роль Китая в приближении справедливого мира и будет продолжать с китайской стороной диалог по этому поводу. Глава украинской дипломатии убеждён, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны России против Украины, поскольку Европа для КНР является наиболее ёмким рынком, поэтому отсутствие дестабилизации в этом регионе отвечает интересам Пекина.

Между тем, отношения между Китаем и ЕС в последние несколько лет резко остыли из-за торговых споров и политики Евросоюза по уменьшению рисков от взаимодействия с КНР, а также из-за нейтралитета Пекина и его отказа приобщиться к усилиям европейцев по прекращению российского вторжения в Украину. В то же время после прихода к власти в США администрации президента Дональда Трампа, взявшей курс на конфронтацию с Европейским Союзом, Брюссель смягчил риторику по отношению к Китаю и китайские аналитики заговорили о появлении признаков улучшения отношений их страны с ЕС.

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что он "шокирован" отношением президента США Дональда Трампа к союзникам в Европе. Он считает, что мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией. "Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотическую политику в отношении Европы, поступая таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", - заявил Лу Шае, отметив, что европейские страны должны поразмышлять над поведением Трампа и сравнить его политику.

Таким образом, мы свидетели того, что достаточно прохладная политика Вашингтона по отношению к европейцам и Украине и многим другим союзникам вызывает соответствующие реагирования в столицах западного мира. На сегодняшний день можно констатировать, что Китай может занять своё место в мирном процессе по окончании войны в Украине.

Пекин оказывает серьезное влияние на Москву, поэтому при определённых обстоятельствах мог бы быть вовлечен в переговорный процесс. Широкий переговорный формат может усложнить весь процесс переговоров, однако чётко позволит предотвратить какие-то кулуарные договоренности, особенно в ущерб интересам Украины. В то время как администрация в Вашингтоне начала разыгрывать российскую карту, активно используя её против украинцев и европейцев, при этом пытаясь отвлечь Москву от тесного сотрудничества с Пекином, многие страны мира в такой ситуации стали логически рассуждать о целесообразности восстановления широких связей с Поднебесной. Why not?