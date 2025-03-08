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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат

Блог | Вашингтон отталкивает союзников. Это создает пространство для Пекина

Вашингтон отталкивает союзников. Это создает пространство для Пекина

Несмотря на то, что Мюнхенская конференция безопасности вовсе не стала прорывным событием по достижению модальности окончания войны в Украине, однако она показала не только полное изменение внешней политики США, но и другие важные моменты, которые начали выкристаллизовываться после осознания, что Вашингтон на внешнеполитической арене начинает играть по новым геополитическим правилам, которые он сам себе устанавливает, и они достаточно далеки от действующего международного права.

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Ещё до своей инаугурации президент Д.Трамп задекларировал решительность достижения быстрого окончания войны в Украине, однако похоже, что все его действия направлены исключительно на вынуждение Киева согласиться на все предложенные ему предложения. И если что-либо украинской стороне не будет нравиться в контексте обеспечения территориальной целостности страны, то будет включаться безумное давление, что уже и было сделано. А вот относительно позиции России у Вашингтона пока нет знаковых замечаний. Кремль задекларировал, что желает аннексировать украинские территории, насильственно захваченные российской армией, однако сейчас какого-то давления на Москву по поводу необходимости уважения международного права совсем нет.

Напротив, вместо этого, Вашингтон говорит о партнёрских связях с Кремлём, и открыто заявляет Киеву, что у него нет козырей, поэтому он должен соглашаться со всем, что ему предложат. Только здесь нужно понимать, что картежная фразеология не совсем корреспондируется с действующим Уставом ООН, а штаб-квартира этой Организации находится, собственно, в Нью-Йорке. Между тем, на полях Мюнхенской конференции состоялась интересная двусторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Китая. Глава МИД Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает все усилия по возобновлению мира в Украине и надеется на достижение справедливого соглашения.

По его словам, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на основе четырёх принципов: уважения суверенитета, соблюдения Устава ООН, использования мирных методов для разрешения разногласий и учёта законной обеспокоенности безопасностью каждой из сторон. Через две недели после этой встречи министр иностранных дел Китая полностью подверг критике политику президента США Дональда Трампа, заявив, что это приведёт к "закону джунглей".

Малые и слабые страны сгорят первыми, а международный порядок и правила окажутся под сильным ударом. Большие страны должны выполнять свои международные обязательства… и не стремиться наживаться на слабых и запугивать их", – заявил он. Говоря о войне в Украине, Ван И снова подтвердил позицию Китая, выступающего за разрешение конфликта путём политических переговоров. Китайский топдипломат подчеркнул, что, несмотря на отсутствие между Украиной и Россией согласованных позиций относительно условий завершения войны, все стороны надеются на справедливое и крепкое мирное соглашение, которое будет обязательным и принятым всеми.

На днях официальный Пекин также заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования и надеется на принятие решений, позволяющих достичь устойчивого и продолжительного мира. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. Напомним, что Китай декларирует нейтралитет по поводу российско-украинской войны и призывает Киев и Москву к прекращению боевых действий и переговоров по спорным вопросам.

До середины прошлого года Пекин пытался быть посредником в урегулировании и направлял спецпредставителя правительства Ли Хуэя в ЕС, Украину и Россию с несколькими миссиями поиска путей прекращения войны. Однако все поездки китайского дипломата завершились безрезультатно, в первую очередь из-за постоянного продолжения Россией наступательных усилий на фронте и расширения Москвой зоны боевых действий, что делало невозможным любую их остановку. Поэтому весной прошлого года китайская сторона полностью прекратила активность и сосредоточилась на декларативных заявлениях с призывами к переговорам, вроде совместного с Бразилией "консенсуса из 6-ти пунктов", и таких же инициативах, подобных созданию группы "Друзья мира".

Между тем, Украина рассчитывает на активную роль Китая в приближении справедливого мира и будет продолжать с китайской стороной диалог по этому поводу. Президент Владимир Зеленский считает, что Китай может помочь Украине разными способами остановить Россию. В частности, если КНР готова предоставить Украине оружие, Киев готов к диалогу. Об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025". Он считает, что Китай очень заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. В этом случае Китай может помочь разным возможностям остановить Путина и обеспечить уважение к территориальной целостности Украины.

В.Зеленский также не исключил участие Китая в восстановлении Украины, если КНР примет участие в предоставлении гарантий безопасности. Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума "Украина. Год 2025" заявил, что Украина рассчитывает на активную роль Китая в приближении справедливого мира и будет продолжать с китайской стороной диалог по этому поводу. Глава украинской дипломатии убеждён, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны России против Украины, поскольку Европа для КНР является наиболее ёмким рынком, поэтому отсутствие дестабилизации в этом регионе отвечает интересам Пекина.

Между тем, отношения между Китаем и ЕС в последние несколько лет резко остыли из-за торговых споров и политики Евросоюза по уменьшению рисков от взаимодействия с КНР, а также из-за нейтралитета Пекина и его отказа приобщиться к усилиям европейцев по прекращению российского вторжения в Украину. В то же время после прихода к власти в США администрации президента Дональда Трампа, взявшей курс на конфронтацию с Европейским Союзом, Брюссель смягчил риторику по отношению к Китаю и китайские аналитики заговорили о появлении признаков улучшения отношений их страны с ЕС.

Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что он "шокирован" отношением президента США Дональда Трампа к союзникам в Европе. Он считает, что мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией. "Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотическую политику в отношении Европы, поступая таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", - заявил Лу Шае, отметив, что европейские страны должны поразмышлять над поведением Трампа и сравнить его политику.

Таким образом, мы свидетели того, что достаточно прохладная политика Вашингтона по отношению к европейцам и Украине и многим другим союзникам вызывает соответствующие реагирования в столицах западного мира. На сегодняшний день можно констатировать, что Китай может занять своё место в мирном процессе по окончании войны в Украине.

Пекин оказывает серьезное влияние на Москву, поэтому при определённых обстоятельствах мог бы быть вовлечен в переговорный процесс. Широкий переговорный формат может усложнить весь процесс переговоров, однако чётко позволит предотвратить какие-то кулуарные договоренности, особенно в ущерб интересам Украины. В то время как администрация в Вашингтоне начала разыгрывать российскую карту, активно используя её против украинцев и европейцев, при этом пытаясь отвлечь Москву от тесного сотрудничества с Пекином, многие страны мира в такой ситуации стали логически рассуждать о целесообразности восстановления широких связей с Поднебесной. Why not?

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