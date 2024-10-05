Валерий Дубиль объединил благотворителей и международных доноров для поддержки Украины, реализовав более 150 гуманитарных миссий

Защитники и защитницы, а также врачи и медики должны знать, что мы вместе на пути к победе. На линии огня каждый день боевые медики возвращают к жизни наших защитников и защитниц. С первого дня полномасштабной войны моя главная миссия – помогать врачам спасать жизнь. Благодаря судьбе, у меня есть верные партнеры и единомышленники, которые также подражают этой цели. На днях мы с волонтерами реализовали юбилейную 150-ю миссию в Донецкой области.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Украины, глава "Батькивщины" Киева Валерий Дубиль, передает пресс-служба партийной организации.

За все время полномасштабной войны мы с партнерами закупили и передали около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях. Обеспечили прифронтовые госпитали и стабпункты 50 аппаратами для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller — Швейцария, 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгеноаппаратами и операционными столами.

Политик подчеркнул, что совместно с командой он передал десятки карет скорой помощи, спасающих жизнь на прифронтовых территориях.

"Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji – Япония в госпитале Донетчины и Харьковщины. Эти аппараты ценны и работают при внутренних кровотечениях", — добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что поддержка военных подразделений – не менее важное направление его деятельности.

"Мы систематически помогаем с обеспечением бригад ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. Вместе с партнерами оснащаем Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов", - сказал он.