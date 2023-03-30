ВАКС признал виновной нардепа Констанкевич по делу об аренде элитной квартиры: какое наказание грозит

Народного депутата от группы "За будущее" Ирину Констанкевич признали виновной в незаконном декларировании. Она не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры в центре Киева стоимостью около 2,5 млн гривен.

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Решение в четверг, 30 марта, принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщила общественная организация Transparency International Ukraine на своем канале в Telegram.

Параментарий должна заплатить штраф в 44 200 грн. Кроме того, суд лишил Констанкевич права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления в течение года.

Прокурор просил суд назначить штраф в 59 500 тыс. грн и взыскать расходы за проведение экспертизы в размере 12 500 тыс. грн.

Сама нардеп объяснила, что пользовалась квартирой менее 183 дней в году, и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года. А потому помещение и не должна была декларировать.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Констанкевич о подозрении 22 декабря 2022 года. По версии следствия, парламентарий не указала в электронной декларации арендованную квартиру в Печерском районе столицы.

Ирина Констанкевич – народный депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов, заместитель члена Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы, входит в состав депутатской группы "Партия "За будущее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ВАКС признал народного депутата от "Слуги народа" Анну Колесник виновной в недостоверном декларировании. Парламентарий не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн грн.

Однако в то же время суд освободил ее от наказания по истечении срока давности.

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