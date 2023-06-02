Інфополе розірвала перепалка між "кадировцем" Делімхановим і "вагнерівцем" Уткіним.

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Той випадок, коли кадировцям не вийшло зіграти в "Эээээ, ты чиво, ми сичас падьедем, все обьясним".

Якщо чесно, то я, побачивши цей конфлікт, почав дзвонити своїм бійцям, щоб поставити парі на переможця. Приз – пляшка віскі. Ставку робив я на Уткіна. Але не вийшло, всі мої теж поставили на Уткіна :)

Що загалом логічно. Якщо кадировці для тих, хто в темі, – це тіктокери, які показали себе переважно в другому-третьому ешелоні під час штурмів Маріуполя, то "вагнера" – це десятки тисяч бійців, які пройшли структуру з жорсткою дисципліною, м'ясними штурмами та реально жорстокими боями на самій передовій.

Так що це для середнього росіянина Кадиров – це привід боятися. Для таких як Уткін сам Кадиров і його братія – просто охрінілі чеченці, які сплутали береги.

А якщо додати той факт, що сам Уткін – відірваний нацист, жорстокий кат, підполковник спецпризначення ГРУ, який воював в обох чеченських війнах (про що він, до речі, і натякнув у своєму зверненні, мовляв, ти чого шавка, не пам'ятаєш, хто переміг і хто під нас пішов? Нагадати?) – то загалом логічно, що під час обміну не понтами, а свинцем і вогнем, Кадиров має дуже бляклий вигляд.

Плюс до всього Пригожин дійсно стає сильною політичною фігурою і продавлюватися під президента країни з населенням меншим, ніж у Єкатеринбурзі, навряд чи буде. І його дійсно поважає і населення РФ, і бійці "Вагнера". Своїх в образу вони, дійсно, не дають.

Тож якби поле бою було татамі і тік-ток – то тут кадировців, звісно, не перемогти. Але в реальному збройному протистоянні з відбитими "вагнерами" – дуже сумніваюся. Особливо з огляду на той факт, що сам "Вагнер" з тими силами, що у нього були на Бахмуті, міг би захопити Чечню навіть не особливо напружуючись.

Загалом, мені поки що все подобається. І я ставлю на Уткіна. Думаю, що тепер включиться Путін і буде всіх мирити, але загальна ставка Шойгу замінити "Вагнер" на "Ахмат" і опустити опонента поки що не особливо спрацювала. "Вагнер" показав, що він готовий воювати за своє якщо не в Україні, то там, де йому нав'яжуть бій. Їх помирять, шанс конфронтації невеликий, але кадировці, думаю, вже зрозуміли, що час їхньої гегемонії минув, на Дикому Заході є більш відбитий шериф.

Ну а якщо і буде протистояння – то я ставлю на Уткіна.

Ну а під Донецьком у протистоянні "Ахмат" VS 59/79 бригада (там їхня лінія відповідальності) ставлю на 59/79.

Якщо з величезним дефіцитом снарядів вони вистояли проти "вагнерів" з днрівцями, то з достатньою кількістю снарядів "Ахмату" буде маршал.jpg у дуже короткий термін.