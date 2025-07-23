В Верховном Суде требуют от СНБО и правительства предоставить все документы по санкциям против Порошенко, – Новиков

Коллегия судей Кассационной палаты Верховного Суда, которая рассматривает иск Петра Порошенко к президенту Зеленскому об отмене Указа о санкциях, постановила добиться от СНБО, Кабинета министров и Министерства экономики предоставить все документы, касающиеся процесса принятия решения о санкциях. Срок подачи документов – 11 августа. Следующее заседание назначено на 19 августа 2025 года.

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Об этом сообщили в "Евросолидарности".

Во время сегодняшнего заседания выяснилось, что представитель президента Зеленского в суде не может ответить на вопрос, каким образом происходил процесс принятия решения, поскольку она не участвовала в заседании СНБО. Она также заявила, якобы санкции были применены с целью дисциплинирования, чтобы предотвратить потенциальные угрозы национальным интересам со стороны пятого президента.

"Первое заседание было 17 апреля, и ежемесячно происходило только одно заседание. Все это время, это была подготовительная стадия, мы выясняли, какие еще документы не предоставило правительство, и почему оно их не предоставило, и может ли их предоставить. В конце концов, мы все же начали обсуждать это дело по существу. Мы высказали суду свои аргументы, мы услышали позицию представителя президента, которая сводится к тому, что президент может все, что угодно", – сказал в комментарии журналистам адвокат Илья Новиков.

"Версия, которая отображается в их документах, – что санкции превентивные. И сегодня мы наконец, услышали, что это означает на человеческом языке, потому что превентивные это сложно. Санкции должны дисциплинировать Порошенко. Понимаете, что это значит? И это по мнению человека, который не просто представитель президента с доверенностью – это само представитель, то есть это так же официальная позиция президента Украины, если бы лично Владимир Зеленский был в этом зале, отвечал на эти вопросы", – объясняет адвокат.

"Наше предположение о том, что именно Андрей Портнов стоял за этим проектом, наконец подтвердились, потому что в письме, которое господин Пронин, Председатель Финмониторинга, которое он прислал 12 февраля и от которого закрутилась вся эта их карусель, были дословные цитаты из того, что Портнов писал в 2019 году в телеграмм-канале. А издание, связанное с Портновым, писало в январе за 5 недель до того, как Пронин написал свое письмо. То есть Пронин написал свое письмо 12 февраля, а уже 4 января в газете "Закон и бизнес" было написано, что по мнению экспертов СНБО против Порошенко применит санкции именно за это и это. Так оно и произошло", – констатирует Илья Новиков.

Он также заметил, что основаниями для санкций стали не якобы многомиллиардные финансовые нарушения, о которых заявлял Зеленский, а так называемое "угольное дело" и Харьковские соглашения.

"Это история о Харьковских соглашениях. Там так и написано, что Порошенко, видимо, принимал активное участие в, как они это значили, информационной и правовой легализации Харьковских соглашений", – отмечает Новиков.

Он обратил внимание, что Финмониторинг не имеет никакого отношения к этим темам, но его руководителя использовали как инструмент для хоть какой-то легализации незаконных санкций.

"Какое отношение Финмониторинг имеет вообще к уголовному правосудию? Потому что Пронин согласился принять участие в этой ситуации. Большинство санкций против физических лиц применены по предложению СБУ на материалах производства, которые есть у СБУ. Почему? Потому что именно СБУ расследуют все террористические статьи. И поскольку в этом случае СБУ доложила Зеленскому, что такой информации нет, тогда нашли Пронина, который сказал – я это подпишу. А дальше все прячутся за Пронина", – объяснил Новиков.