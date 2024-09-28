"В Вашингтоне ждали концепцию перемирия, а не победы": экс-посол Чалый проанализировал визит Зеленского в США. Видео

Соединенные Штаты Америки, по мнению дипломата Валерия Чалого, были бы не против, чтобы Украина согласилась на паузу в войне с Россией. Мол, Вашингтон ждал не плана победы во время визита Владимира Зеленского, а плана перемирия.

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Своим взглядом на ситуацию чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) поделился в интервью OBOZ.UA. Он допустил, что страны-партнеры не готовы долгосрочно поддерживать нас в нужном объеме.

"Это уже не секрет. Американская сторона из-за своих экспертов высокого уровня, которые приезжали в Украину и искали выход, как повлиять на президента Зеленского с точки зрения того, чтобы его позиция изменилась, они хотели, чтобы он приехал в Вашингтон с концепцией перемирия. Не с концепцией победы", – сказал дипломат.

Эта стратегия должна была взять во внимание то, что Штаты "не готовы много лет вперед выделять по 100 миллиардов ежегодно – а это минимум, который нужен для баланса с российскими расходами" на войну.

Агрессор планирует в следующем году потратить на "СВО" около 120 миллиардов, несмотря на падение социальных оплат.

"Это, кстати, первый раз очень такой кардинальный шаг, и я думаю, что они идут ва-банк. Причем это показывает, что у них тоже все непросто. Но и наши партнеры говорят, что мы не готовы следующие 3-5 лет вам по 100 миллиардов выделять", – сказал Чалый.

В целом все визиты в США имеют важное значение для Украины, подчеркнул он. Штаты до последнего времени – самый большой донор в военно-технической помощи. Европа, кстати, уже показывает некий баланс с Америкой. "Но США, если выбирать всю помощь, в том числе макрофин и другую, действительно играют очень важную, критическую роль", – сказал эксперт.

Поездка не стала эпохальной, ведь, "к сожалению, уже видно, что некоторые вещи не будут достигнуты сразу". К примеру, Вашингтон не готов предоставить Киеву дополнительное оружие, которое может бить по территории, в том числе, России.

"А успешный или неуспешный визит дипломатически... Часто люди путают, что такое дипломатия и внешняя политика. Дипломатия – это специфическая деятельность для того, чтобы организовать, во-первых, все эти встречи. Правильно выстроить взаимодействие с партнером так, чтобы [...] достичь своих результатов.

Но результаты внешней политики зависят не только от дипломатии. Зависят от того, что происходит у тебя в стране. Зависят от наличия стратегии победы, например", – пояснил Чалый.

Он добавил, что каждый раз, когда делегация посещает какую-то страну, у нее есть подобные планы, просто они не так публичны и не так разрекламированы. В этом случае общественное мнение было подогрето. Однако в имплементации стратегии возникли проблемы – американская сторона не спешит с решительными действиями.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Дубовик, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, считает, что визит президента в США уже дал первые результаты, но они немного хуже, чем ожидалось. На это повлияло поведение Дональда Трампа и его команды.

– Зеленский также поговорил в Вашингтоне с вице-президентом Камалой Харрис. Это была их седьмая встреча.

– Переговоры состоялись и на высшем уровне – между Зеленским и главой США Джо Байденом. Последний заверил, что Россия не победит в этой войне.

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