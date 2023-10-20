В Украину приехала федеральный министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии: какова цель визита

В пятницу, 20 октября, в Украину приехала федеральная министерка окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке. Целью ее визита было обсуждение возобновления экологической сферы Украины.

Об этом сообщило посольство ФРГ в Украине. В частности, Лемке приняла участие в международной конференции в поддержку Украины в восстановлении и экологических вопросах.

"Министр окружающей среды Штеффи Лемке находится сегодня в Киеве для переговоров по восстановлению в сфере окружающей среды, в чем федеральное министерство предлагает поддержку. Захватническая российская война также разрушает природу и экологию, что остро и надолго угрожает основам жизнеобеспечения, как-то питьевой водой", – сообщили в посольстве.

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