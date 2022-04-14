В Украине запретят использовать символы агрессии России: принят законопроект

В четверг, 14 апреля, 354 депутата Верховной Рады приняли закон о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, проявленного в военной агрессии против Украины. Россия в данном случае признается, как государство-террорист.

Об этом сообщается на сайте парламента. Закон принят единогласно всеми нардепами, удержался только один.

Принятый во втором чтении документ предполагает запрет на изображение символов войны. Символика используется в ходе военной кампании вооруженными формированиями России.

Напомним, что законопроект был поддержан Верховной Радой и в первом чтении. Тогда же впервые Россию назвали страной-террористом, осуществляющей на территории нашей страны геноцид.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в парламент подан законопроект об обязательном возвращении всех военнообязанных граждан Украины. В противном случае нарушители вероятного закона будут подлежать уголовному преследованию.