В Украине предлагают разрешить получение отсрочки от службы на 5 лет, но при одном условии: детали законопроекта

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине призвать в ВСУ могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет оснований для получения отсрочки. В то же время в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий увеличение этого срока до пяти лет.

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Речь идет о тех солдатах или офицерах запаса, которые уже отвоевали на фронте и демобилизовались. Карта проекта закона №9142 размещена на сайте парламента.

Отметим, что по действующим законам отсрочку от службы военнообязанные могут получить по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, учебе, профессиональной деятельности и в случае бронирования. Однако речь идет только об отсрочке на полгода. После этого военнообязанные могут быть призваны в ряды ВСУ снова.

Что предлагает новый законопроект?

Документом №9142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации", инициатором которого является нардеп Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", предлагается внести изменения в условия отсрочки для военных, которые увольняются после 18 месяцев службы.

То есть проект закона подчеркивает необходимость законодательно ограничить срок службы в пределах мобилизации до 18 месяцев, а также гарантировать отсрочку для тех защитников, кто отслужил это время и будет демобилизован.

Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку на пять лет уволенным со службы в запас военным, которые были призваны во время мобилизации.

Отмечается, что такая отсрочка должна предоставляться на определенное время, но есть ограничения. К примеру, оно будет зависеть от необходимого в определенный период размера армии, а также от общего количества военнообязанных в Украине.

Авторы документа подчеркнули, что в стране уже возникали ситуации, когда защитники, воевавшие на фронте еще с 2014 года, были мобилизованы снова через считанные месяцы после демобилизации. Нардепы считают это несправедливым, потому и предлагают увеличить срок отсрочки для демобилизованных.

Документ был предоставлен для ознакомления 29 марта, сейчас он прорабатывается Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заверил, что в Украине повестки военнообязанным не будут посылать в мессенджеры. По его словам, сейчас это технически невозможно, поскольку нет качественного реестра.

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