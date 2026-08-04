В Украине не наступит мир сразу после прекращения огня: дипломат назвал причины

Даже если Украине и России удастся договориться о возможном прекращении боевых действий, быстрого мира ожидать не стоит. На данный момент Кремль не заинтересован в настоящих переговорах и рассчитывает достичь своих целей силой.

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Об этом в эфире "Мы – Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. По его словам, заставить Россию сесть за стол переговоров можно только благодаря усилению военной поддержки Украины и более жесткому санкционному давлению.

"Путин, как у нас, по крайней мере, четко понимают, никогда добровольно не пойдет ни на какие переговоры, даже те, в которых присутствует хоть какая-то доля конструктивного подхода, и он уверен, что всех своих целей достигнет военным путем", – пояснил дипломат.

Без давления на Россию диалога не будет

Он убежден, что первоочередной задачей остается остановить главу Кремля и стабилизировать линию фронта, чтобы заставить Россию прекратить агрессию. Он подчеркнул, что достичь этого можно только благодаря совместным усилиям Украины и ее международных партнеров.

По его мнению, без реального сдерживания Кремля любые переговоры не будут иметь шансов на успех.

"То есть он (Путин. – Ред.) должен увидеть, что против него стоит мощная сила, и он также должен четко ощутить усиленное санкционное давление. То есть эти два условия абсолютно необходимы для того, чтобы говорить о каких-либо переговорах", – заявил посол.

Напомним, в РФ заявили, что не намерены пересматривать свои условия по прекращению боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "полного принятия киевской стороной требований Кремля".

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций – и уже планирует новые ограничения. Причем новые санкции затронут более 1,6 тысячи компаний, способствующих ведению войны Россией против Украины. В ЕС эти санкции считают последней попыткой заставить кремлевского диктатора сесть за стол переговоров.

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