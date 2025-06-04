В Украине могут разрешить прохождение военной службы по контракту лицам в возрасте 60+: что известно об инициативе

Верховная Рада планирует разрешить прохождение военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет – предельного возраста пребывания на военной службе. Парламент принял в первом чтении соответствующий проект закона.

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За законопроект № 13229 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе проголосовали 297 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Этот закон позволит украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год по собственному желанию.

На военную службу таких лиц будут принимать с письменного согласия командира воинской части и при условии, что они признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения службы.

Они могут занимать должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 01 января 2015 года).

Контракт будет подписываться на один год с возможностью заключения новых контрактов по предусмотренной процедуре – письменное согласие командира воинской части.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что комитет рекомендовал парламенту поддержать законопроект №13229 в первом чтении.

Федиенко пояснил, что перед вынесением на голосование проект закона должен пройти соответствующие юридические процедуры, должны быть предоставлены выводы профильных министерств. По его словам, поддержка законодательной инициативы среди народных депутатов есть.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60-летнего возраста. Инициатором изменений выступил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что такое решение является ответом на запрос общества, ведь в условиях войны немало мотивированных и опытных граждан стремятся быть полезными, однако действующие законы создают для этого препятствия.

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