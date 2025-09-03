"Нам нужны США на нашей стороне": Зеленский рассказал о формате взаимоотношений с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны Соединенные Штаты Америки на ее стороне на этом очень важном этапе войны. Именно давление со стороны США может заставить страну-агрессора РФ перейти к дипломатии.

Об этом Зеленский сказал в среду, 3 сентября, во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он отметил, что обсуждал санкции против России с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы говорили, что за счет давления со стороны Соединенных Штатов он (Трамп – Ред.) может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, чтобы диалог велся не оружием... Я попросил тогда – если он (Путин – Ред.) этого не сделает, тогда, по возможности, примените тарифы, санкции против него, чтобы он таки пошел на этот дипломатический диалог", – сказал президент Украины

Если двусторонняя встреча Зеленского и Путина не состоится, то тогда Украине понадобится поддержка США в виде военной помощи и санкций против РФ.

"Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов. Он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ. Мы на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", – сообщил гарант.

Военная помощь от США

Говоря о помощи со стороны Штатов, Зеленский отметил, что сейчас Украина имеет двухпартийную поддержку.

Он подчеркнул, что во время массированных российских атак для защиты неба нам нужны в частности системы ПВО Patriot, которые производятся в Штатах.

"Нам нужна эта поддержка, мы благодарим за поддержку. Плюс президент (Трамп – Ред.) поддержал PURL (механизм, в рамках которого американское оружие для Украины покупают страны Европы. Этого недостаточно, но это то, что у нас есть... Конечно, нам нужны Patriot и все эти системы ПВО", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 3 сентября заявил, что не имеет никаких месседжей для российского диктатора Владимира Путина, поскольку глава Кремля знает его позицию и должен принять решение о войне в Украине. И уже в зависимости от этого решения США будут действовать дальше.

Трамп также возмутился на обвинения его в бездействии и подчеркнул, что еще не использовал весь санкционный потенциал. Президент США в очередной раз пообещал "последствия", если Путин примет неудовлетворительное решение.

