В Центре стратегических коммуникаций прокомментировали слухи о неудачном запуске "Орешника" по Киеву

Центр стратегических коммуникаций и безопасности прокомментировал очередную манипуляцию, связанную с запуском ракеты "Орешник" по Киеву. Ведомство призвало украинцев критически относиться к подобным сообщениям и не поддаваться панике.

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Эксперты Центра отметили, что американское издание Forbes опубликовало новость о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по украинской столице. Однако этот материал построен только на предположениях политолога и военнослужащего 41-й ОМБр Кирилла Сазонова.

"Ложь: "Россия могла запустить "Орешник" по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на территории РФ". Об этом пишет Forbes со ссылкой на блогера и украинского военного Кирилла Сазонова", — говорится в сообщении.

На самом деле Сазонов в своем сообщении указывал: "вероятно, запустили", "вероятная цель – Киев". То есть это является свидетельством отсутствия реальных доказательств того, что россияне таки запускали "Орешник" по Киеву. При этом со стороны Украины или РФ не было официальных подтверждений пуска этого типа ракеты.

Российская пропаганда уже не впервые распространяет слухи об "Орешнике", пытаясь запугать население Украины. Ранее агрессор придумывал фейки о:

удар этой ракетой по Ровенской АЭС;

список "жирных целей" в Украине;

усовершенствование ядерной доктрины РФ.

Однако ни разу эти утверждения не подтвердились реальными фактами.

Центр стратегических коммуникаций призвал украинцев не распространять неподтвержденную информацию, ведь такие новости только играют на руку врагу и сеют панику. Поэтому какие-либо подобные сообщения лучше проверять через официальные источники.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат исторических наук Ярослав Черногор заявил, что возможное размещение в Беларуси российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", чем недавно угрожал диктатор Александр Лукашенко, не будет представлять для Украины дополнительной угрозы. Напротив, это будет опасностью самой Беларуси, поскольку Украина сможет уничтожить эти ракеты на территории соседней страны.

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