В Сухопутных войсках проведут комплексный анализ работы командования: какие задачи поставил Умеров

Главная инспекция Министерства обороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Речь идет об анализе организационной структуры и полномочий, оценке эффективности управленческих процессов и проверке на соблюдение законодательства.

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Это 2 января анонсировал глава МО Рустем Умеров. Он отметил, что наша победа "нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок".

"Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений", – заявил министр.

События в СВ ВС Украины оказывают непосредственное влияние на фронт. Именно поэтому у нового командующего Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого должна быть полная картина положения дел.

"На основе результатов проверки мы:

• введем реформы в системе управления и кадровой политики в КСВ;

• оптимизируем управленческие процессы;

• усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке.

Это шаг к более эффективной и сильной армии", – указал Умеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится в январе 2025 года, заявлял Рустем Умеров. Это будет уже 25-е заседание, на котором лидеры государств будут обсуждать военную помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

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