В США заявили, что будут помогать Украине даже в случае дефолта

В США заверили, что продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свою независимость во время полномасштабного вторжения России. Помощь Киеву Вашингтон сможет оказывать даже в случае дефолта.

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Это будет происходить за счет средств, выделенных Конгрессом США. Об этом в пятницу, 12 мая, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в администрации президента США.

Кибри отметил, что военная поддержка Украины во время полномасштабного вторжения России зависит от ассигнований, выделенных американским Конгрессом в 2022 году.

"Мы задействуем эти средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года (до 30 сентября. – Ред.)", – подчеркнул представитель администрации главы Штатов.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон работал с более чем 50 странами, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь. Если перед ожидаемым контрнаступлением Силам обороны не будет хватать какого-либо оружия, Америка "приложит все усилия", чтобы помочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирби сказал, что передача Украине британских ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow не повлияет на позицию Соединенных Штатов по предоставлению такого вооружения. Пока США не планируют направлять в Украину ракеты большой дальности.

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