В США заявили, что Байден регулярно и часто общается с Зеленским

В администрации американского президента сообщили, что контакты на самом высоком уровне между Киевом и Вашингтоном происходят часто. Глава Штатов Джо Байден регулярно общается с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в четверг, 4 мая. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Когда между руководителями Украины и США состоится следующий разговор, он не уточнил, но подчеркнул, что связь Байден и Зеленский поддерживают регулярно.

"Общение между Байденом и Зеленским? Они говорят регулярно и часто", – отметил представитель Белого дома.

Напомним, что 20 февраля американский лидер посетил Киев, предварительно его визит в украинскую столицу не анонсировался. Глава Штатов заявил, что совершил неожиданную поездку в Украину, потому что "критически важно", чтобы ни у кого "не было никаких сомнений" в поддержке Вашингтоном Киева и Зеленского.

Американский президент также предостерег: впереди у Украины тяжелые дни, недели и даже годы, ведь целью российского диктатора Путина является стереть Украину с карты мира.

4 мая Байден встретился с бойцами регулярной армии США, которые проводят учения для воинов Сил обороны Украины. Глава Белого дома заявил, что Украина отличается невероятно мужественной армией и народом. Учитывая полномасштабные военные действия России, они более года делают невероятную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что США и союзники продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется. В частности, на страну-агрессора РФ продолжат давить экономически.

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