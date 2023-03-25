''Наше единство не сломить'': Байден пообещал поддерживать Украину и продолжать давить на РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США и союзники продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется. В частности, на страну-агрессора РФ продолжат давить экономически.

Видео дня

Украина же и дальше будет получать от партнеров все необходимое для своей защиты и противостояния оккупантам. Об этом Байден сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 24 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наше единство не сломить. Мы будем продолжать давление на Путина через наших исторические санкции. И мы будем продолжать обеспечивать Украину вооружением, необходимой гуманитарной помощью и будем тренировать украинских военных", – сказал американский лидер.

Об этом сказано и в совместном заявлении Байдена и Трюдо, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы осуждаем Россию за ее незаконную, неоправданную и неспровоцированную войну против Украины и будем продолжать накладывать на Россию экономические санкции, сохраняя при этом нашу непреклонную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", – заявили лидеры США и Канады.

Байден также отметил то, как Канада приняла и уже более года продолжает принимать украинских беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Темами беседы, в частности, стали военная помощь Украине, а также вызовы, брошенные Китаем.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в США встретился с американским президентом Джо Байденом и своим австралийским коллегой Энтони Албанизом. Сунак заявил, что Соединенное Королевство во внешней политике ставит приоритетом военную помощь Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!