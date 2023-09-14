В США назначили спецпредставительницу по экономическому восстановлению Украины

Президент США Джо Байден назначил специального представителя Вашингтона по экономическому восстановлению Украины. Пенни Прицкер будет руководить усилиями Штатов помочь восстановить украинскую экономику после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в четверг, 14 сентября. В администрации Байдена отметили, что Прицкер – опытный государственный служащий и ранее была министром торговли США.

Она имеет "глубокие семейные связи с Украиной", ведь родом из семьи, которая эмигрировала из Украины в США в XIX веке.

"Работая в тесном контакте с правительством Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет руководить усилиями Соединенных Штатов по восстановлению украинской экономики. Это включает в себя мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров, а также работу по открытию экспортных рынков и предприятий, закрытых в результате жестоких атак и разрушений, совершенных Россией", – заявил Байден.

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Глава Штатов добавил, что Прицкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу G7, чтобы "действия разных стран дополняли и усиливали друг друга".

"Спецпредставительница Прицкер поможет правительству Украины внедрять реформы, необходимые для усиления экономики, а также будет работать с Украиной, чтобы помочь гарантировать, что когда Украина начнет восстановление, она восстановится более сильной", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне все еще привержены тому, чтобы помочь Украине защищать свою свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон создает новую команду в Украине, ответственную за мониторинг американской помощи Киеву в сфере безопасности. Этот шаг был обусловлен растущими призывами со стороны республиканских законодателей об усилении контроля за использованием этих финансовых ресурсов.

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