В SpaceX должны определиться, кого поддерживают: у Зеленского отреагировали на заявление об интернете Starlink для ВСУ

В Офисе президента Украины отреагировали на решение компании SpaceX ограничить использование Starlink для украинских военных. Руководство компании призвали определиться, какую сторону она поддерживает.

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Соответствующее заявление 9 февраля сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. "Год украинского сопротивления, и компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и Украины – и тогда не придумывают, как навредить; или они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захват территорий", – написал он в своем Twitter.

Подоляк призвал SpaceX и ее главного операционного директора Гвинн Шотвелл "выбрать конкретную опцию".

Напомним, 8 февраля Шотвелл подтвердила, что SpaceX ограничила использование украинскими военными Starlink. Ограничения коснулись управления дронами в зоне боевых действий. По ее словам, согласно контракту, Starlink можно использовать только в гуманитарных целях.

То, что защитники Украины используют Starlink для связи, не нарушает соглашения, но в компании Илона Маска якобы "никогда не хотели, чтобы его использовали в наступательных целях".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре SpaceX попросила Пентагон профинансировать услуги Starlink в Украине. В компании отметили, что у них якобы больше нет средств на оплату.

Однако в Пентагоне заявили, что около 85% из 20 тыс. полученных Украиной терминалов частично или полностью оплачены США, Британией и Польшей. Представитель ведомства заявил, что SpaceX пытается выглядеть героем, хотя ее услуги оплачены другими.

Позже основатель SpaceX Илон Марк заявил, что не отключит Starlink для Вооруженных сил Украины, даже если минобороны США не возьмет финансирование на себя.