Блог | В состязании Байдена и Трампа золотая акция будет у Тени Рейгана
Можно, конечно, говорить, что золотая акция 5 ноября будет у Никки Хейли, как я и писал в прошлом материале. Однако если называть вещи своими именами и фамилиями, то стоит говорить именно о Рональде Рейгане.
Пока Хейли была самостоятельным кандидатом, ни ей, ни её сторонникам не было удобно прятаться за другую фигуру. Но теперь это можно делать откровенно: Трамп победит в том и только том случае, если склонит на свою сторону рейганистов, — это условие для его победы, как сказали бы математики, является и необходимым, и достаточным.
Став другом Тени Рейгана, Трамп нанесёт Байдену сокрушительное поражение. В противном случае ему будет чрезвычайно тяжело: Тень не простит.
В Контракте с Тенью три пункта:
1) УКРАИНА;
2) Израиль;
3) Тайвань.
Именно в такой последовательности.
(На Мексике великий бы не зацикливался.)