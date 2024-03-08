Можно, конечно, говорить, что золотая акция 5 ноября будет у Никки Хейли, как я и писал в прошлом материале. Однако если называть вещи своими именами и фамилиями, то стоит говорить именно о Рональде Рейгане.

Пока Хейли была самостоятельным кандидатом, ни ей, ни её сторонникам не было удобно прятаться за другую фигуру. Но теперь это можно делать откровенно: Трамп победит в том и только том случае, если склонит на свою сторону рейганистов, — это условие для его победы, как сказали бы математики, является и необходимым, и достаточным.

Став другом Тени Рейгана, Трамп нанесёт Байдену сокрушительное поражение. В противном случае ему будет чрезвычайно тяжело: Тень не простит.

В Контракте с Тенью три пункта:

1) УКРАИНА;

2) Израиль;

3) Тайвань.

Именно в такой последовательности.

(На Мексике великий бы не зацикливался.)