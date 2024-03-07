Одолеть непредсказуемую сволочь лучше других сможет такая же непредсказуемая сволочь, и в этом смысле Трамп, если снова станет президентом, может быть значительно более полезным для Украины, чем принято считать, что я и отмечал в предыдущем посте.

Но, поскольку в Америке всё коренным образом может меняться каждый день, даже после того, как Трампа поддержал Верховный суд, даже после суперпобеды Трампа в супервторник и даже после снятия своей кандидатуры Никки Хейли он всё же, как ни странно, оказался в ситуации, когда может проиграть выборы Байдену с большей вероятностью, чем накануне всех этих событий.

Дело в том, КАК ИМЕННО ушла Никки Хейли. Она неожиданно сломала традицию поддержки уходящими оставшегося и очень вежливо, но чётко заявила о том, что такую поддержку он ещё должен заслужить.

Она также намекнула, каким образом он может заработать такую поддержку от нетрампистов-республиканцев, упомянув в том же выступлении о важности помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.

Если же хотя бы какая-то часть тех республиканцев, которые поддерживают Хейли и её единомышленников, проголосует, услышав этот новый фактически призыв, за Байдена, это, во-первых, в традиционно колеблющихся между республиканцами и демократами штатах склонит чаши весов в сторону Байдена, чего уже может быть достаточно и для его победы по стране в целом.

Во-вторых же, даже в будто бы республиканских штатах переход части республиканцев на другую сторону может изменить победителя в таких штатах, а это явится фактором ещё более существенным.

Ай да Пушкин, ай да сукин сын, — говорил о себе известный эритрейский эфиоп Пушкин. Ай да Хейли…