В шаге к войне в Европе: зачем Трампу нормализация отношений с режимом Лукашенко

11 сентября состоялся визит в Минск заместителя спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джона Коула. По стечению обстоятельств или нет, но его визит почти совпал по времени с первой серьезной воздушной атакой Польши со стороны России. Особую пикантность этому придает тот факт, что часть российских БПЛА нарушила польскую границу через территорию Беларуси, однако белорусские военные предупредили об этом своих польских коллег, что официально признал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.

Беларусь освобождает политзаключенных и получает ослабление санкций

Но сначала нужно указать на практические результаты двусторонней встречи, которые готовились заранее и очевидно не зависели от российской провокации в Польше. Прежде всего, нужно отметить договоренность о снятии американских санкций с национальной логистической компании "Белавиа" и вероятное возвращение американского посольства на территорию Беларуси. Еще одним результатом визита стала договоренность об освобождении 52 белорусских политзаключенных, среди которых 14 граждан других, преимущественно европейских стран. Фактически, можно расценивать это как следующий этап нормализации отношений между США и Беларусью, ведь "диалоговое окно" с Минском Вашингтон открыл еще весной этого года, уделив, по словам самого Коула, особое внимание освобождению заключенных. Результатом договоренностей стал визит 20–21 июня этого года в Минск специального посланника Кита Келлога, когда были освобождены 14 политзаключенных, а 15 августа состоялся звонок президента США Дональда Трампа Александру Лукашенко перед саммитом в Анкоридже, который также восприняли как неожиданный жест поддержки белорусского режима. Здесь также необходимо упомянуть о том, что недавно Дональд Трамп подписал исполнительный акт о создании статуса "страна, поддерживающая незаконное удержание". Этот статус предусматривает предоставление Государственному Департаменту США полномочий накладывать санкции, прекращать экспорт и оказывать другое необходимое давление на те страны, которые незаконно удерживают граждан США. При этом последние американцы из белорусского заключения были освобождены 30 апреля этого года. В данном контексте Вашингтон в перспективе получает политические позитивы, освободив политзаключенных без явных уступок как экономических, так и политических.

США собираются возобновить работу посольства в Беларуси

Кроме того, более весомым политическим результатом нужно считать предварительную договоренность о возобновлении работы посольства США в Минске, что подтверждает дальнейшие намерения Вашингтона обеспечить постоянное присутствие в Беларуси для дальнейших торгов и диалога. Таким образом Белый Дом стремится выяснить, насколько белорусский президент Александр Лукашенко готов действовать автономно от РФ в обмен на частичную разморозку отношений. В случае успеха США рассчитывают получить для себя еще один канал коммуникации и влияния на Россию через медиатора, который находится в тесных связях с Кремлем. В частности, сам Коул отметил по этому поводу: "Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось, я знаю, что оно вернется".

Белый Дом стремится не допустить нового российского вторжения с территории Беларуси

Однако наибольшее внимание нужно обратить на то, что визит политических представителей США в Минск состоялся накануне старта 12 сентября совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2025". Целый ряд преференций для Беларуси, описанных выше, свидетельствует прежде всего о том, что Вашингтон стремится иметь в лице Александра Лукашенко предсказуемого "партнера", который не допустит повторения февраля 2022 года, когда территория Беларуси была использована российскими войсками для вторжения в Украину. Повторения именно такого сценария как для Украины, так и для Европы, в частности Польши и стран Балтии, предпочитают не допустить в Вашингтоне. Кроме того, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вынуждает США к дипломатическим маневрам, опять же – для увеличения предсказуемости действий официального Минска.

Следовательно, тенденция к нормализации отношений США и Беларуси свидетельствует в первую очередь не о желании "реабилитации" авторитарного режима Лукашенко, а о необходимости построить контролируемый канал коммуникации и влияния как непосредственно на саму Беларусь, так опосредованно и на Российскую Федерацию, что может несколько снизить агрессивность намерений Кремля в отношении Восточной Европы.