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В сеть вбросили фейк о смерти Шуфрича: что с ним на самом деле

Дарья Дурова
Новости политики
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Нестор Шуфрич

5 сентября в сети появилось сообщение о "смерти" народного депутата Нестора Шуфрича, а затем – опровержение. По информации нашего издания, политик находится в реанимации в частной больнице.

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В Офисе генерального прокурора Украины также заявили, что Шуфрич жив. Спикер ОГПУ Надежда Максимец сказала OBOZ.UA:

"Слухи о его смерти не соответствуют действительности. Более того, сегодня ему было вручено ходатайство о продлении меры пресечения – лично".

Отметим, что пост о "смерти" парламентария, избранного от запрещенной в Украине ОПЗЖ, опубликовал в соцсети бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Затем он сам опроверг свои слова.

Сначала политик ссылался на адвокатов. Потом, обнародовав опровержение, заявив, что "адвокаты натупили".

В сеть вбросили фейк о смерти Шуфрича: что с ним на самом деле

Со середины сентября 2023 года Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

8 февраля 2024-го Шуфричу сообщили новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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