В сеть вбросили фейк о смерти Шуфрича: что с ним на самом деле

5 сентября в сети появилось сообщение о "смерти" народного депутата Нестора Шуфрича, а затем – опровержение. По информации нашего издания, политик находится в реанимации в частной больнице.

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В Офисе генерального прокурора Украины также заявили, что Шуфрич жив. Спикер ОГПУ Надежда Максимец сказала OBOZ.UA:

"Слухи о его смерти не соответствуют действительности. Более того, сегодня ему было вручено ходатайство о продлении меры пресечения – лично".

Отметим, что пост о "смерти" парламентария, избранного от запрещенной в Украине ОПЗЖ, опубликовал в соцсети бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Затем он сам опроверг свои слова.

Сначала политик ссылался на адвокатов. Потом, обнародовав опровержение, заявив, что "адвокаты натупили".

Со середины сентября 2023 года Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

8 февраля 2024-го Шуфричу сообщили новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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