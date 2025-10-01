В Сенат США внесли резолюцию о передаче Украине $10 млрд замороженных активов РФ ежемесячно: что известно

В Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Конфискованные средства предлагается выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно "до полного исчерпания" замороженных активов РФ. Об этом говорится в проекте резолюции Сената №421.

Что известно о законопроекте

Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Также в соавторах республиканец Линдси Грэм, и два демократа, Шелдон Уайтхаус и Ричард Блюменталь.

Сразу после внесения в Сенат резолюция была передана в Комитет по международным отношениям. Но аналитики исследовательской службы Конгресса еще не сделали анализ этого документа, поэтому в свободном доступе его еще нет.

Также резолюция или хотя бы любые комментарии по ее поводу отсутствуют на официальных страницах указанных законодателей.

Что предшествовало

В Европейской комиссии предложили передать Украине 172 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, и заменить их облигациями, гарантированными Евросоюзом.

Известно, что 10 сентября Украина получила от ЕС уже восьмой транш в размере 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

Как сообщал OBOZ.UA, власти Германии также изменили подход к замороженным российским активам. Теперь в Берлине готовы обсуждать использование не только доходов от суверенных активов Центробанка РФ, но и основной суммы для финансовой поддержки Украины.

