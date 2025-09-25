Германия официально изменила позицию по замороженным активам РФ: что ждет кремлевские миллиарды

Власти Германии изменили подход к замороженным российским активам. Теперь в Берлине готовы обсуждать использование не только доходов от суверенных активов Центробанка РФ, а и основной суммы для финансовой поддержки Украины

Об этом сообщает Politico. Ранее в Европейской комиссии (ЕК) предложили передать Украине 172 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, и заменить их облигациями, гарантированными Евросоюзом (ЕС)

Мнение Мерца изменилось

Ранее Германия выступала категорически против использования суверенных активов Центрального банка РФ, иммобилизованных в западных странах. Теперь подход канцлера Фридриха Мерца изменился.

"Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов", – сказал советник канцлера Германии Михаэль Клаус.

Заменяя замороженные активы долговыми расписками, ЕК надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества со стороны Кремля. Дипломаты уже назвали такое предложение "юридически креативным".

Теперь Германия давит на другие страны ЕС, чтобы заручиться поддержкой этого плана накануне неформальной встречи лидеров ЕС, которая состоится в Копенгагене 2 октября.

"Это также будет ключевой темой обсуждения на неформальной встрече Европейского совета (EUCO). Украинцам нужны деньги, чтобы продолжать покупать оружие, а вариантов не так много", – констатирует советник Фридриха Мерца.

Как российские активы используют для поддержки Украины

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов суверенных активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

Самыми активными противниками конфискации замороженных активов России в Европейском Союзе (ЕС), кроме Германии, были Франция, Италия и Бельгия. Например, власти последней опасаются, что это поставит под угрозу немедленную и долгосрочную репутацию страны как центра финансовых услуг, а также подорвет доверие к евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 10 сентября Украина получила от ЕС уже восьмой транш в размере 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

