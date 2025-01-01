В СБУ назначен новый начальник Департамента контрразведки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В частности, на должность назначен Андрей Тупиков.

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Соответствующий указ президента был подписан в последний день в прошлом году. Никаких объяснений по поводу нового назначения ни в СБУ, ни в Офисе президента не предоставили.

Согласно документам СБУ, их департамент контрразведки отвечает за противодействие разведывательной, террористической и другой деятельности спецслужб иностранных государств, а также организаций отдельных групп и людей.

Как сообщал OBOZ.UA, с ноября 2021-го по август 2023 года этот департамент возглавлял Александр Поклад. В 2023-м Поклад был назначен заместителем председателя спецслужбы (а в январе 2024-го офицер получил новое звание – генерал-майора).

Среди обнародованных в Офисе президента документов Андрея Анатольевича Тупикова вспоминают только один раз. В частности, этот майор МВД еще в 2015 году был награжден орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей".

Согласно декларациям Андрея Анатольевича, его последнее место работы – начальник аналитической службы управления специальных операций Главного управления Нацгвардии.

В военном научном журнале "Честь и закон" есть две публикации, в которых Андрей Анатольевич Тупиков обозначен соавтором. Это, в частности, "Роль и место Национальной гвардии Украины в системе обеспечения государственной безопасности: учет зарубежного опыта" и "Опыт Франции в создании системы антитеррористической безопасности населения: уроки для Украины".

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