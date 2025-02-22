В России размечтались о капитуляции Украины после скандальных заявлений Трампа

В России размечтались о капитуляции Украины. Окрылили представителей руководства государства-агрессора начало переговоров с американцами и последние заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот фактически снимает с РФ ответственность за нападение на Украину, перекладывая вину на жертву агрессии.

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Фантазировать о "капитуляции" Украины взялся действующий заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В свойственной экс-президенту России красочной риторике, он взялся оскорблять президента Украины Владимира Зеленского, а также президента Франции Эммануэля Макрона, о США же, которым Медведев ранее грозил "Сарматами" и "ядерным пеплом", теперь так называемый политик говорит крайне осторожно.

Первым под раздачу в посте Медведева попал Макрон – в отношении одного из европейских лидеров человек, некогда подменявший российского диктатора Владимира Путина в президентском кресле, применил "зрелый" прием", более распространенный среди учеников начальной школы: коверкание фамилии. За заявления о возможности отправки французских войск в составе миротворческой миссии в Украину Макрон удостоился от Медведева формулировки "какой-то Микрон".

А вот имя Зеленского, которому посвящен практически весь остаток поста Медведева, российский чиновник, похоже, боится даже произносить: в "полотне" текста фамилия президента Украины не упомянута ни разу. А вот в эпитетах в адрес главы нашего государства экс-сменщик Путина не скупился, называя его и "киевской мразью", и "наркоклоуном", и "существом", и многими другими словами. Видимо, один из топ-чиновников РФ решил на практике проиллюстрировать высказанные ранее пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым нравоучения в адрес "киевского режима" по поводу того, какая риторика допустима в адрес лидеров других государств, а какая – "оставляет желать лучшего".

Нашлось в очередном опусе Медведева место и для старого-доброго нацизма, который сами российские "антинацисты" за собой уже давно не замечают: обвинений целой украинской нации в "типичной хохлобандеровской патологии" и очередном объявлении Украины "страной 404" и "бывшей Украиной".

А вот в адрес новой власти США, которым Медведев годами грозил "апокалипсисом", ядерным ударом и прочими проявлениями российской "готовности к миру", экс-президент РФ в этот раз не допустил ни одного кривого слова. Напротив, он разразился обвинениям в адрес Зеленского, который, мол, "лично обманывал" Трампа, "топил за Байдена", а сейчас "хамит напропалую всей новой команде".

А в конце своего изобилующего "допустимой риторикой" текста Медведев выдал главную мысль, греющую после резкого разворота новой администрации президента США всех обитателей Кремля: Украина, мол, должна капитулировать. Причем сделать это с максимальным для себя унижением, согласившись на все требования агрессора, которого внезапно поддержал еще недавно главный союзник Украины.

"А что же тогда страна 404 и её нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции. А второй путь проверенный. Достать привычным жестом белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой", – не удержался от искушения в очередной раз процитировать российский фейк о "наркозависимости" президента Украины Медведев – который, в отличие от Зеленского, на публике иначе чем в состоянии изменненого сознания уже давно не появляется.

Напомним, ранее Медведев сделал циничное заявление об ударе баллистикой по Киеву. Это, по версии представителя руководства государства-агрессора, было "ответом" на заявления президента Украины о том, что Киев готов обменять подконтрольную Силам обороны часть Курской области РФ на оккупированные украинские территории.

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