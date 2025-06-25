В России произошел "разворот" с отношением к Трампу: что показал опрос

Отношение российского общества к президенту США Дональду Трампу претерпело заметный "разворот" за последние месяцы. Поддержка главы Белого дома среди граждан РФ снижается, как и вера в улучшение отношений с США. Среди возможных причин – провал мирных инициатив и изменение риторики кремлевской пропаганды.

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Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить" со ссылкой на июньский опрос, проведенный близким к Кремлю Фондом общественного мнения (ФОМ). Отмечается, что 31% россиян надеются на нормализацию отношений с Вашингтоном. Это на 22 процентных пункта меньше, чем в марте, когда такую надежду выражали 53% опрошенных.

В то же время количество тех, кто предполагает ухудшение отношений, выросло с 3% до 7%, а 39% респондентов не ожидают никаких изменений в отношениях между странами.

Опрос также показал снижение положительного отношения к Трампу:

в марте он имел 39% поддержки, а в июне – уже 36%;

количество негативных оценок выросло с 22% до 26%.

Россияне по-другому стали воспринимать и стиль принятия решений Трампом. Если весной 37% считали, что он действует взвешенно, то теперь 47% убеждены, что президент США чаще руководствуется эмоциями. Лишь 28% до сих пор считают его рациональным политиком.

Также среди россиян снижается поддержка дружбы с США. Еще в марте 66% респондентов считали, что Москва должна стремиться к партнерству с Вашингтоном. В июне эта цифра снизилась до 61%. В то же время с 14% до 19% выросла доля тех, кто вообще против сближения.

Общий негатив к США среди граждан РФ продолжает расти. Доля россиян, которые имеют негативное отношение к Америке, достигла 31% – самого высокого уровня с 2021 года. Положительное восприятие снизилось до 18%.

Аналитики проекта "Ботнадзор" зафиксировали, что прокремлевские боты в соцсети "ВКонтакте" активно критикуют Трампа после провала мирных переговоров по Украине. Они распространяют тезисы вроде "у Трампа ничего не получается", "перемирие сорвано" и "он ничего не контролирует".

Кроме того, в этих сообщениях США обвиняют в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и провале усилий по прекращению войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на попытки Кремля создать видимость открытости, западный бизнес массово не возвращается в Россию – более трех лет войны, тысячи санкций, уход сотен компаний и нестабильность отпугивают инвесторов. Инфляция, рецессия, высокая ключевая ставка и истощение внутренних ресурсов создают атмосферу, в которой ни один серьезный игрок не будет инвестировать, пока продолжается агрессия против Украины.

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