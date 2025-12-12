В России отклонили мирный план из 28 пунктов: в ISW объяснили, чего добивается Кремль

Кремль отверг предложенный США "мирный план" из 28 пунктов. Формально "не устраивают" РФ семь положений предложения администрации Дональда Трампа – начиная от идеи замораживания линии фронта на Запорожье и Херсонщине и передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ – до гарантий безопасности для Украины и неисключения из состава НАТО стран, вступивших в альянс после 1997 года.

Публично озвучить очередной отказ Москвы Трампу Кремль поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Пока президент США Дональд Трамп ежедневно рассказывает, как сильно российский диктатор Владимир Путин "хочет мира", последний в очередной раз отверг "мирные инициативы" своего американского коллеги. Формально – не все. С выгодными для РФ позициями Москва якобы даже готова согласиться. А вот малейшие намеки на то, что должны быть обеспечены хоть какие-то интересы Украины и Европы, Кремль категорически не воспринимает.

Так, 11 декабря Лавров фактически отверг семь из 28 пунктов "мирного плана США" – включая позицию о признании суверенитета Украины.

Не устраивают Кремль такие предложения как:

замораживание текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

соприкосновения в перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а не России;

(МАГАТЭ), а не России; требование к НАТО лишь прекратить дальнейшее расширение вместо возвращения альянса к "границам до 1997 года" ;

лишь ; разрешение на размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление надежных гарантий безопасности Украине;

подтверждение суверенитета Украины;

принятие нормативных актов ЕС по защите религиозных меньшинств как необходимой основы для украинского законодательства по этому вопросу.

Так, отказ РФ от единственно возможного варианта с замораживанием линии фронта Лавров "аргументировал" тем, что Кремль записал украинские регионы в свою конституцию.

"Лавров заявил, что Конституция России признает незаконно аннексированный Крым и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области "неотъемлемыми и равноправными субъектами Российской Федерации" и подразумевает, что Россия не может отдавать территории, закрепленные в ее конституции", – пересказали в ISW содержание заявления главы путинской "дипломатии".

Более того, Лавров заявил, что во время саммита на Аляске 15 августа Штаты якобы согласились на требование России о полном выводе украинских войск из неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – и то лишь в качестве "одной из предпосылок" для начала переговоров по завершению войны.

"Повторение Лавровым требования России о выводе украинских войск из неоккупированных частей Запорожской и Херсонской областей противоречит 21-му пункту первоначального мирного плана, в котором указано, что Запорожская и Херсонская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения, и что как Украина, так и Россия де-факто признают линию соприкосновения. Стремление России установить полный контроль над Запорожской областью также противоречит 19-му пункту первоначального мирного плана, в котором указано, что ЗАЭС возобновит свою работу под эгидой МАГАТЭ и будет распределять электроэнергию поровну между Россией и Украиной", – прокомментировали в ISW слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Отверг устами Лаврова Кремль также 3, 5 и 9 пункты американского "мирного плана". Они содержали обещание о дальнейшем нерасширении НАТО, намерение Запада разместить европейские самолеты в Польше и "надежные гарантии безопасности" для Украины, которые должны были бы обезопасить наше государство от возобновления российской агрессии.

Последнее Лавров объяснил совершенно феерично: Москва, мол, не хочет "еще одного нападения на Россию". Гарантии же, по версии Кремля, нужны не жертве нападения, а агрессору.

"Лавров заявил, что Россия "не может согласиться" на любые гарантии безопасности для Украины, которые она рассматривала бы как подготовку к "еще одному нападению" на Россию, и требовал, чтобы Россия получила гарантии безопасности. Лавров угрожал, что Россия будет считать любых "миротворцев" в Украине "законными военными целями", фактически исключая любые существенные западные гарантии безопасности, которые могли бы сдержать или защитить от повторного вторжения России в Украину, как это предусмотрено пятым пунктом", – говорится в материале.

Аналитики также отметили, что в пункте 8 плана из 28 пунктов указано, что "НАТО соглашается не размещать войска в Украине", но там нет обсуждения миротворческой миссии НАТО в Украине.

"План из 28 пунктов не исключал развертывания сил из отдельных государств-членов НАТО как части сил обеспечения безопасности. Решение россиян интерпретировать этот пункт как исключающий развертывание сил для обеспечения безопасности Украины, будет означать пересмотр плана и сделает любые гарантии безопасности бессильными", – объяснили в ISW.

По версии Кремля и его глашатая Лаврова, "гарантии безопасности для России" заключаются в выполнении США и НАТО российских ультиматумов образца декабря 2021 года (с более поздними "дополнениями"), которые, по оценкам аналитиков, равнозначны разрушению Североатлантического альянса. В частности, Москва требовала запретить развертывание сил или систем вооружения НАТО в странах, присоединившихся к блоку после 1997 года.

В январе 2022-го, за месяц до начала полномасштабной войны против Украины, российские "пожелания" расширились до исключения этих государств из оборонного блока: НАТО, мол, должно вернуться к границам, которые были актуальны на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997-м.

"Таким образом, Лавров фактически настаивал на сокращении сил НАТО, а не на замораживании дальнейшего расширения Альянса, как предусматривал план из 28 пунктов. Соглашение, основанное на ультиматумах 2021 года, также исключало бы развертывание европейских истребителей в Польше, поскольку Польша присоединилась к НАТО после 1997 года", – объяснили в ISW.

Не готова Москва и подтвердить суверенитет Украины – который ранее обязывалась уважать в ряде нарушенных позже международных соглашений.

Так, Лавров повторил требование Кремля о том, что Украина якобы должна "вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу" и что эти принципы, мол, являются "фундаментом ее государственности".

В искаженной кремлевской версии реальности, в 1991 году Россия якобы признала независимость Украины исключительно из-за "обещанного" ей Киевом нейтрального и внеблокового статуса молодого государства.

"Он четко дал понять, что признание Россией суверенитета Украины будет постоянно обусловлено внешней политикой Украины", – отметили аналитики.

Не устраивает Москву и предусмотренное 20-м пунктом "мирного плана" утверждение в Украине "правил ЕС" относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств: достаточных для цивилизованного мира правил Москве, которая использует свою церковь и язык для порабощения соседних государств и деструктивной деятельности внутри других стран, оказалось мало.

По словам Лаврова, для Кремля "неприемлемо" заставить Украину действовать в вопросах защиты меньшинств и религиозной толерантности только по "правилам ЕС". Также глава российского дипломатического ведомства откровенно соврал, что в начальной версии "плана из 28 пунктов" этой ссылки на европейские нормы не существовало.

"Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный мирный план из 28 пунктов, но Россия взамен будет требовать дальнейших изменений, если Украина на него согласится. Фактический отказ Лаврова от ключевых элементов мирного плана из 28 пунктов согласуется с заявлением Путина от 27 ноября о том, что план из 28 пунктов может быть основой для будущих переговоров, но не окончательным соглашением", – отметили в материале.

До Лаврова об отказе РФ от американского "мирного плана" частично или полностью в последние недели говорили и другие российские чиновники.

В частности, Кремль, который годами говорил о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского и цинично "беспокоился" о "недемократичности" отсутствия выборов в разгар войны, тема президентских выборов в Украине вдруг резко перестала интересовать.

Так, с критикой 28 пункта плана Трампа, предусматривающего проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения и заявления Зеленского о готовности к их проведению, выступили спикер Путина Дмитрий Песков, представитель МИД РФ Мария Захарова и ряд более мелких кремлевских чиновников.

Например, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 26 ноября, что "не может быть и речи о каких-то уступках или какой-либо сдаче" "ключевых аспектов" целей России в Украине в ответ на мирный план США. По его словам, Россия "готова достичь своих заявленных целей" на переговорах, что в переводе на человеческий язык означает давние требования агрессора о получении Россией контроля не только над Донбассом, но и над Херсонской и Запорожской областями в их административных границах, а также принуждение украинского правительства к капитуляции.

Рябков отметил, что Россия продолжит свою войну в Украине, если в переговорах будут "любые неудачи".

"Лавров и низшие должностные лица российской Государственной Думы, в частности, начали создавать информационные условия для отказа от надежных гарантий безопасности для Украины 10 декабря, причем Лавров угрожал Россией ответом на развертывание европейских военных контингентов в Украине. Позиция Кремля относительно мирных переговоров и территориальных обменов не изменилась в 2025 году, а Путин заявил в марте 2025 года, что Россия не намерена "никому уступать" или "отказываться" от незаконно аннексированных территорий Украины", – отметили аналитики.

Выполняя задание Кремля, добавили в ISW, российские депутаты недвусмысленно дали понять: Россия остается незаинтересованной в подписании любых мирных соглашений, включая первоначальный мирный план из 28 пунктов – и прямо признают: даже в случае подписания "соглашения" Россия не собирается его соблюдать и нарушит, как только это будет ей выгодно.

Например, член Комитета Государственной думы по вопросам обороны Андрей Колесник 11 декабря заявил, что он еще не видел ни одного мирного плана, который "отвечал бы интересам [России]", и осудил любые планы, предусматривающие замораживание линии фронта вдоль линии соприкосновения.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил 11 декабря в эфире российского государственного телевидения, что любое мирное соглашение, которое подпишет Россия, "ничего не будет гарантировать"; что физическая сила является более авторитетной, чем закон; и что цель России в Украине не ограничивается захватом Донбасса, а скорее заключается в обеспечении "глобальной безопасности": этот тезис аналитики трактовали как намек на требования России 2021 года о "гарантиях безопасности" для России со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Белом доме заявили, что Трамп разочаровался обеими сторонами войны в Украине. Президент США, который неоднократно созванивался и даже встречался с Путиным без всякого результата и который уже много раз отправлял в Москву своего спецпредставителя Стива Уиткоффа – и так и не добился от РФ даже намека на готовность остановить войну – вдруг "устал от разговоров".

При этом одинаково "утомили" Трампа и Путин, раз за разом выставляющий президента до недавнего времени "мирового полицейского" США непутевым и беспомощным, и Зеленский, последовательно соглашавшийся на переменчивые "миротворческие" идеи действующей администрации Штатов.

