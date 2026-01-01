'В России начинаются очень серьезные процессы': Чалый объяснил, почему Кремлю выгодно взять паузу в войне против Украины

За немалый период войны в Украине, начиная с 2014 года, в России начинаются весомые изменения в экономическом вопросе. Агрессор сталкивается с финансовыми трудностями и как никогда заинтересован в паузе боевых действий на фронте.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый в рамках проекта "Орестократия". Он отметил, что Украине тоже пока не легко, но есть надежда, что мирное соглашение принесет нам долговременный и справедливый мир.

"Экономически в России начинаются очень серьезные процессы. Три года Кремль паразитировал на подушке двух федеральных фондов, сейчас она истощается. Нефть марки Brent катастрофически дешевеет, и доходы от нее уже не способны формировать бюджет войны на следующий год. То есть россияне хотели бы на этом этапе максимально зафиксировать оккупацию части украинских территорий и взять паузу. Именно в этой фазе войны мы сейчас и находимся", – объяснил эксперт.

Почему Путину нужна пауза, а не мир

Чалый отметил, что Кремлю необходимо трезво оценивать имеющиеся ресурсы, ведь война, которая фактически началась в 2014 году, сначала развивалась по классическому сценарию вооруженного противостояния: на суше применялись танки и БМП, а авиация массово появилась уже во время полномасштабного вторжения. Впрочем, такой формат боевых действий исчерпал себя в конце 2022 – начале 2023 года.

"Теперь российско-украинская война происходит по смешанному типу, начиная от окопной (отголосок Первой мировой), что-то осталось от Второй мировой, но привлекается очень много элементов войны четвертого поколения, даже войн будущего. Современное поле боя сегодня – это площадка испытания новых систем, роботизированных комплексов, где важно взаимодействие и коммуникация космоса, авиации, систем электронной борьбы, поражения, ракетных войск", – подчеркнул посол.

По его словам, вопреки всем амбициям российского диктатора Владимира Путина, существенного дальнейшего продвижения в Украине он достичь не сможет, несмотря на то, что этот год также принес территориальные потери, но они не соответствуют тем военным планам, которые себе представлял агрессор.

"Мы, украинцы, также в сложных условиях и хотели бы взять паузу (как я понимаю действия президента). Но надеемся, что соглашение принесет нам мир на много лет вперед. Однако это нереально. Путину нужна пауза, а не мир. Ведь война сегодня, повторюсь, – это средство удержания власти. Его тщеславие зашкаливает", – подчеркнул Чалый.

Он пошутил о том, почему Путин не выносит Ленина из Мавзолея, заметив, что когда-то лидер Кремля окажется на месте знаменитого вождя.

"Был период, когда они серьезно решали относительно мавзолея, что Ленина надо выносить, похоронить его нормально в земле. Путин не был против, но не довел дело до конца. Не потому, что коммунисты там горой стоят за своего идола... Если бы там не было бы праха Ленина, то мавзолей использовался бы для других целей... Я не сомневаюсь, мы доживем до этого момента, когда увидим рокировку мертвых диктаторов", – резюмировал эксперт.

Как писал OBOZ.UA, ранее Чалый отмечал, что переговоры о мире с Россией могут формально завершиться уже в январе, но это еще не означает появление реального и удовлетворительного для Украины соглашения. Кремль способен навязать неприемлемые условия, выдав их за якобы согласованную позицию Киева, как это уже было во время так называемых "стамбульских договоренностей".

