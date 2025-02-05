В России истерически отреагировали на слова Зеленского о ядерном оружии и рассказали о контактах с США

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о ядерном оружии. В Кремле желание Украины возродить свой ядерный потенциал назвали "безумием".

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Также россияне цинично рассказали о потенциальной опасности обсуждения такой темы. Об этом Песков рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

По его словам, требования Зеленского предоставить Украине ядерное оружие в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию, является "безумием". Представитель Кремля выдал, что такие амбиции Украины якобы ставят под угрозу Европу.

"В целом, подобные заявления, подобные высказывания, граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия. Хочется надеяться на то, что при, в целом, наверное, той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков Европе оставляет желать лучшего, что всё-таки какое-то трезвое понимание абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется", – заявил пресс-секретарь диктатора.

В общении с пропагандистами Песков также рассказал о контактах РФ с Соединенными Штатами. По его словам, контакты между странами по "линии отдельных ведомств" интенсифицировались. В то же время Песков не приводил никаких деталей переговоров с Вашингтоном.

"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого", – сказал представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно гарантий безопасности для Украины, если вступление в НАТО станет невозможным. По его словам, если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, то следует обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в частности, ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что переговоры об урегулировании российско-украинской войны продолжаются. При этом глава Белого дома подчеркнул, что разговор ведется как с представителями украинской власти, так и с представителями страны-агрессора России.

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