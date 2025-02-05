'Будет что-то кардинальное': Трамп заявил, что США ведут 'очень конструктивные переговоры по Украине'

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что переговоры об урегулировании российско-украинской войны продолжаются. При этом глава Белого дома подчеркнул, что разговор ведется как с представителями украинской власти, так и с представителями страны-агрессора России.

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Трамп отметил, что Соединенные Штаты будут искать решение, чтобы быстро положить конец войне в Украине и прекратить гибель людей с обеих сторон. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского президента, его администрация разговаривает с россиянами и украинцами, чтобы положить конец войне. Также он сравнил разрушения украинских населенных пунктов с ситуацией в секторе Газа, где 15 месяцев подряд продолжались активные боевые действия.

"Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры насчет Украины. И мы разговариваем с россиянами, мы разговариваем с украинским руководством. Этого бы никогда не случилось, это не должно было случиться. Каждую неделю я получаю отчеты о количестве солдат, сейчас преимущественно солдат и разрушенные города. Они говорят об очень печальном зрелище. Мы говорим про Газу. Многие из этих городов выглядят так само плохо, как Газа", – сказал Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что и Украина, и Россия потеряли сотни тысяч люде й в этой войне. По словам Трампа, единственное, что останавливает пулю на ровной украинской земле – это тело человека.

"Я хочу видеть этом конец по одной простой причине. Абсолютное уничтожение жизни молодежи с обеих стороны. У вас, наверное, 700 тыс. погибших украинцев, 800 тысяч, возможно больше российских военных. Там очень ровная земля и единственное, что может остановить пулю, это человеческое тело", – отметил американский президент.

Трамп выразил уверенность, что переговоры, которые его администрация сейчас ведет с представителями РФ и Украины, позволят найти быстрое решение, чтобы положить конец войне.

"Мы ведем очень хорошие переговоры, и я думаю, что мы их достигнем. Я думаю, что-то будет, надеюсь, быстро. То, что вам нужно. Мы не можем позволить этому продолжаться дальше. Это абсолютная бойня, которая происходит на прекрасных сельскохозяйственных землях Украины, и мы должны это остановить. Мы не можем позволить этому продолжаться. Это человеческая трагедия и мы приложим всех усилий, чтобы ее остановить", – сказал Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о первых этапах сотрудничества между Украиной и командой Дональда Трампа. По его словам, переговоры уже прошли между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом.

Ранее Зеленский заявил, что вклад Соединенных Штатов в украинскую обороноспособность и безопасность на сегодняшний день составляет около 30%. Прекращение помощи США – большой риск не только для Украины, но и для европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский высказал свою позицию о гарантиях безопасности для Украины. Он заявил, что ядерное оружие могло бы стать достаточной гарантией безопасности, если Украина не войдет в НАТО.

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