В РФ официально заговорили о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине: Песков назвал сроки

В России вновь заговорили о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. К ним Москва якобы может вернуться в октябре этого года.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле такое развитие событий "не исключают".

Что сказал Песков

Спикер Путина Песков вдруг заговорил о возобновлении трехсторонних мирных переговоров с Украиной и США. При этом он снова использовал излюбленную формулировку Кремля – "переговоры по урегулированию на Украине", которая, по мнению российских чиновников, с одной стороны приуменьшает вовлеченность России в войну (она ведь идет на украинской территории), а с другой – указывает на то, что соседнее государство в Москве субъектом не считают.

По словам Пескова, эти самые переговоры могут быть продолжены в октябре.

"Мы не исключаем такую возможность, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать", – заявил он российским пропагандистам.

Впрочем, то, как построил свой ответ пресс-секретарь Путина, может указывать на то, что данное заявление он сделал, отвечая на непроцитированный вопрос, в котором и прозвучало упоминание об октябре.

И с таким же успехом в России, продолжающей совершать в Украине военные преступления и практически круглосуточно обстреливающей украинские города и громады, могли назвать любой другой месяц для "возобновления переговоров", вести которые добросовестно Москва категорически отказывается.

На днях Песков уже говорил, что в Кремле якобы "надеются", что трехсторонние переговоры возобновятся "в обозримой перспективе". Тогда спикер российского диктатора, не моргнув глазом, утверждал: Россия, мол, открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога.

При этом он не удержался от угроз.

"Какой будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже", – заявил Песков.

По каким причинам он так считает, а также связано ли его убеждение с недавними заявлениями Путина и высшего военного командования РФ об "освобождении" Святогорска, к которому оккупанты еще даже не подошли – Песков не уточнил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле цинично отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами. Песков заявил, что президент нашей страны может приехать в Москву, если действительно стремится к встрече.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это издевательское предложение "жестом доброй воли" государства-агрессора.

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