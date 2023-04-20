21 апреля состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата “Рамштайн". И одним из самых важных вопросов для нас сегодня становится, что Украина может ожидать от наших западных партнеров. Ведь от того, получит ли Украина быстро и в необходимом количестве боеприпасы, ракеты, артиллерийские установки, танки и самолеты очень многое зависит.

Видео дня

Не хотелось бы ошибиться, но приезд 20 апреля в Киев Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга накануне “Рамштайна" и Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11 и 12 июля 2023 года, может быть очень серьезным посылом для Украины и мира. Подтверждением того, что двери в Североатлантический альянс Украине наконец-то откроют.

По сути, теперь в “Рамштайне" будет решаться, как еще долго будет продолжаться война России с Украиной. Необходимо обратить внимание на то, что за несколько недель до начала заседания Контактной группы в формате “Рамштайн" начала появляться публичная информация, что у украинцев резко иссякают боеприпасы, а это может отложить долгожданное контрнаступление. Что было больше похоже на введение российского военного командования в заблуждение перед нашим запланированным контрнаступлением. Ведь подобная информация должна быть засекреченной и не передаваться для широкой общественности.

Россия истощается, однако у нее еще остается значительное количество танков 60-х годов, ракеты, самолеты, артиллерия и достаточно большой мобилизационный ресурс. И это нужно учитывать. Но в целом ситуация плохая для Российской Федерации и она дрейфует в сторону того, что украинцам удастся накопить достаточно сил, чтобы нарушить существующий статус-кво. Другими словами, окопная война не может продолжаться бесконечно. И Украине необходим решительный перелом для завершения российско-украинской войны и ускорения нашей победы.

Уже давно говорится, что Украине необходима безполётная зона, введенная государствами-членами НАТО. А если это сейчас невозможно сделать, то необходимо передать украинцам в достаточном количестве современные средства ПВО, чтобы мы сами имели возможность закрыть небо над Украиной.

Сейчас между Россией и Украиной начинается соревнование – кто скорее будет способен пополнить свои ресурсы. Здесь мы очень рассчитываем, что военная промышленность Америки и Европы станет способна помочь Украине на этом уязвимом направлении. Ведь никогда так много не зависело от количества украинских ракет. Хотя не обязательно, что после окончания “Рамштайна" будут публично афишировать эту критически важную для нас информацию.

Хотя если говорить о недавней “утечке" информации из Пентагона, то вряд ли она чрезвычайно сверхсекретна, что понимают даже и в Москве. Страны западной демократии постоянно открыто обсуждают важные вопросы и требуют от своих правительств ответственности за их действия. Очевидно, это не всегда соответствует видению засекречивания военными информации. Но у них все так работает, и с этим ничего не поделаешь. Ибо это уже стало их традицией.

Поэтому многое из недавно обнародованной информации из Пентагона российские военные аналитики могли легко почерпнуть из открытых источников. Ведь разведка России тоже умеет анализировать и систематизировать распространенные публично данные.

После окончания работы Контактной группы “Рамштайн" на фронтах боев будет наглядно видно, получила ли Украина своевременно ракеты для зенитных ракетных комплексов и другие боеприпасы. Ведь до сих пор у России есть преимущество в самолетах, и нельзя допустить, чтобы они смогли его использовать в воздушной войне. Противовоздушная оборона в этом случае означает зенитные системы для сбивания истребителей, бомбардировщиков, беспилотников и ракет. Приоритет противовоздушной обороны поможет защитить украинскую бронетехнику и артиллерию во время предстоящего контрнаступления.

Одним из вариантов разруливания сложившейся на этом направлении ситуации, кроме возможного поступления американских истребителей F-15, является налаживание поставок в Украину шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.

Создание производственной сети и запуска работы конвейера для производства истребителей Gripen и вооружение к ним, за финансирование Европейским союзом, вполне могло бы стать своевременным экономически и политически эффективным решением для текущей воздушной, сухопутной и морской обороны Украины. Учитывая при этом тот факт, что развертывание и реализация этой программы должны быть экономически привлекательным решением и для самой Швеции.

Ситуация развивается следующим образом: либо Соединенные Штаты и Европа многократно наращивают продукцию своей оборонной промышленности, либо у Украинского государства не будет достаточно средств для того, чтобы победить российских захватчиков. Что будет затягивать войну с Россией еще на многие годы. А это вовсе не в стратегических интересах коллективного Запада, потому что медленная стагнация мировой экономики будет продолжаться.

Войну невозможно выиграть громкими заявлениями или игнорированием вызовов. В Украины не будет возможностей вернуть назад оккупированные Российской Федерацией территории без значительного увеличения западного военного производства. И это политическая аксиома.

Граждане западных государств платят свои налоги, часть которых идет на финансирование их армий. Выделение небольшой части из этих финансов на поддержку суверенного демократического государства Украины, подвергшегося коварному нападению со стороны репрессивного тоталитарного режима Путина, является, кроме всего прочего, и актом самообороны Запада.