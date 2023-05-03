В Раде приняли закон, позволяющий изымать советские и имперские культурные достопримечательности

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий убирать советские и имперские достопримечательности. Теперь они не будут считаться частью культурного наследия нашего государства и будут изъяты из Государственного реестра недвижимых памятников Украины.

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За этот закон проголосовали 285 народных избранников. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Достопримечательности, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики, изъяты из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. За – 285", – отметил политик.

Согласно принятому закону, не будут считаться культурным наследием Украины памятники и достопримечательности:

– посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

– посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней;

– посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры);

– подлежащие демонтажу в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики";

– те, которые являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики (в соответствии с критериями, определенными статьей 151 настоящего Закона).

Принятие данного закона уже поприветствовал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Всегда спрашиваю: зачем нам 400 улиц Пушкина, на части из которых еще и стоят памятники русскому поэту? Если с переименованием улиц процесс легче, то со сносом или переносом памятников – законодательно зарегулирован. Нам необходимо упростить процедуры очищения от российских маркеров, поэтому мы в МКИП разработали законопроект, который стал известен как "АнтиПушкин", – рассказал о предпосылках создания проекта закона Ткаченко.

Министр отметил, что нардепы разделяют видение Министерства культуры относительно засилья советских и имперских памятников в Украине, которое было лишним всегда, а в условиях полномасштабной войны еще и опасно. Именно поэтому закон, дающий украинскому государству возможность очиститься от напоминаний о российской оккупации, был принят.

"Сегодня депутаты во втором чтении большинством приняли наш Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятии из Реестра отдельных объектов культурного наследия". Что это значит? Теперь есть законные основания для исключения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии. Спасибо депутатам за поддержку", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, накануне в Верховной Раде официально признали "рашизм" государственной идеологией России и обратились к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма

Инициаторы обращения подчеркнули, что оно позволит в очередной раз напомнить миру о неоправданном преступлении агрессии, допущенном в отношении Украины, и станет очередным этапом привлечения к реальной ответственности руководства Российской Федерации.