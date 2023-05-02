В Верховной Раде официально признали 'рашизм' государственной идеологией России

Депутаты Верховной Рады официально признали "рашизм" государственной идеологией Российской Федерации. В парламенте также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз и правительства демократических стран поддержать осуждение политики "рашизма".

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За соответствующее решение проголосовал 281 народный избранник. Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"В заявлении Совет обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма", – говорится.

Гончаренко отметил важность принятого решения.

"Надо называть вещи своими именами", – отметил он.

В пояснительной записке говорится, что заявление позволит в очередной раз напомнить миру о неоправданном преступлении агрессии допущенное в отношении Украины и станет очередным этапом привлечения к реальной ответственности руководства Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Википедии появилась обширная статья о рашизме как разновидности нацизма и фашизма. Она переведена на 20 языков мира.

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