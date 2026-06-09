В Раде приняли закон о добропорядочности судей, который размораживает 300 млн евро помощи

Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно усовершенствования деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи. Этот законопроект является одним из обязательств Украины в соответствии с так называемым списком Качки-Кос и фактически размораживает получение 300 млн евро по программе Ukraine Facility.

Видео дня

Закон был принят, в частности, благодаря голосованию депутатов фракции "Европейская Солидарность", которые дали 19 голосов "за". В целом закон поддержали 242 народных депутата.

Как заявила при обсуждении законопроекта сопредседатель фракции Ирина Геращенко, он появился в повестке дня только после настояния Еврокомиссара Марты Кос, которая 8 июня приехала в Киев. Геращенко отметила, что власть проводит реформы для членства в ЕС только под давлением партнеров.

"Сейчас мы рассматриваем очень важный законопроект, который касается совершенствования деклараций добропорядочности судей, родственных связей судей, и совершенствования проверки этих деклараций. Этот законопроект появился в повестке дня не потому, что наконец монобольшинство хочет идти по имплементации меморандума Качка-Кос, а только когда госпожа Кос очень четко отметила, что в случае непринятия этого законопроекта Украина потеряет 300 миллионов евро по программе Ukraine Facility", – сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что "евроинтеграция должна стать приоритетом, но не только по названию, но и по содержанию".