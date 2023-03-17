Шкарлет подает в отставку с должности министра образования, – нардеп

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. При каких обстоятельствах и что стало формальной причиной такого шага, на данный момент не известно.

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Об отставке министра образования сообщила в своем официальном Telegram-канале народная депутат Украины Инна Совсун, избранная от партии "Голос". Также об отставке министра написали украинские СМИ со ссылкой на "трех собеседников" издания в органах власти.

"Шкарлет идет с должности министра образования и науки! Мои мечты всегда сбываются. Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату и депутату, голосовавшему за него, и спросить, гордятся ли они собственным выбором. Именно этот человек 3 года возглавлял украинское образование, и какие его достижения в должности? Это были потерянные годы для наших детей и студентов, которые будут очень тяжело наверстать", – написала Инна Совсун.

"Информацию об отставке Шкарлета подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде. Сам министр на звонки не ответил и в письменном виде тоже не прокомментировал эту информацию. По данным источников в образовательных кругах, в пятницу Шкарлета вызвали в Офис президента", – сообщило одно из украинских СМИ.

Также со ссылкой на свои источники издание пишет, что в качестве кандидатов на должность главы МОН рассматривают добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, а до того директора Малой академии наук Украины Оксена Лесного, ученую и педагога Инну Ящук, которая с января выполняет обязанности государственного секретаря Министерства внутренних дел, а также депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Кандидатуру Оксена Лисового, как потенциального сменщика Шкарлета, также подтвердило со ссылкой на свой источник в партии "Слуга народа" и другое СМИ.

Что известно о Сергее Шкарлете

Сергей Шкарлет был назначен министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 минимальным количеством голосов. До этого с 25 июня 2020 года он работал заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции и временно исполнял обязанности министра образования и науки.

О Сергее Шкарлете известно, что он в 2010-2020 годах работал ректором университета "Черниговская политехника". По собственным словам, в 2004 и 2010 годах поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича и Партию регионов. Также в его научных работах был обнаружен академический плагиат.

Назначение и деятельность Шкарлета во главе Министерства образования и науки сопровождались постоянными скандалами и акциями протеста.

В частности, народная депутат от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром система "Рада" показала голоса некоторых депутатов фракции ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента. Вскоре Офисом генпрокурора было открыто дело за кнопкодавство, но в феврале 2021 года депутат Ярослав Железняк сообщил, что видео с зафиксированным фактом неличного голосования вроде как исчезло.

Параллельно с лозунгом "Нам не нужен такой министр!" на улицы вышли студенты, ученые и педагоги в городах Киев, Львов, Николаев, Тернополь, Хмельницкий, Луцк, Винница, Житомир, Сумы, Черновцы, Харьков, Одесса, Чернигов, Кривой Рог и других.

В марте 2021 года 45 народных депутатов обратились с конституционным представлением в Конституционный Суд Украины, обжаловав постановление о назначении Шкарлета министром в связи с кнопкодавством. 24 марта Коллегия судей КС отказалась открывать производство по этому делу и решила передать этот вопрос на рассмотрение Большой палаты Суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр образования и науки Сергей Шкарлет пригрозил всем работникам сферы образования, перешедшим на сторону оккупантов, ответственностью. Он заверил, что Украине известны фамилии большинства учителей-коллаборантов как с оккупированных, так и уже освобожденных территорий.

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