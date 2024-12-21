В Раде намекнули на возможное снижение мобилизационного возраста в 2025 году: Вениславский опроверг

Советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский предположил, что в 2025 году в Украине якобы могут снизить мобилизационный возраст. Однако нардепы Федор Вениславский и Дмитрий Наталуха опровергли это, ведь соответствующих законодательных инициатив нет, и оборонный комитет не ведет об этом дискуссий.

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Волянский поделился своим мнением в эфире "Новини.LIVE" 20 декабря. Он отметил, что мобилизовать граждан младше 25 лет западные партнеры призывают еще с 2022 года.

"Поэтому, когда меня спрашивают, снизится ли он [мобилизационный возраст] – конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах (январь, февраль, март), такое решение будет принято", – дал свою оценку он.

Вениславский прокомментировал высказывания Волянского для "РБК-Україна". Он напомнил: президент Владимир Зеленский уже подчеркивал, что сейчас не рассматривается вопрос мобилизации военнообязанных до 25-летнего возраста.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности – это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот вред, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", – объяснил политик.

Говоря о сроках, которые назвал Волянский, народный депутат указал: никаких законодательных инициатив касательно этого нет.

"Даже если они появятся в какой-то голове, то, с точки зрения процедур, это довольно длительный процесс", – сказал он. Кроме того, авторам законопроекта будет сложно получить необходимое количество голосов в Раде.

Дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета, уточнил Вениславский.

Его коллега Наталуха (который является председателем комитета по экономическому развитию) заявил: на следующем заседании будет рассмотрен вопрос о лишении Волянского статуса советника. Потому что ему предоставили такой статус, чтобы советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями.

"Ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию ни одного решения, о котором заявил на эфире Волянский", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 декабря Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) объяснил: Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить им уже воюющие на фронте бригады. Поэтому первоочередная потребность сейчас именно в вооружении, а не в снижении мобилизационного возраста.

– Британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж ранее раскритиковал требование США пополнить ВСУ молодыми людьми. По его словам, в случае Украины это не будет выигрышным решением, потому что количество 18-25-летних очень мало, чтобы отправлять их на военную службу.

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