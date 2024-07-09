В проекте коммюнике саммита НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назван 'необратимым' – CNN

СМИ раскрыли некоторые нюансы по проекту совместного коммюнике Североатлантического альянса, который будет принят по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, в нем путь Украины к будущему членству в Альянсе назван "необратимым".

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Документ должен стать сигналом как для Киева, так и Москвы. Подробности сообщает CNN.

Со ссылкой на три информированных источника, издание сообщило, что "путь Украины к вступлению в НАТО назван "необратимым" в проекте текста совместного коммюнике альянса".

"Насколько крепкие гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, было ключевым источником дебатов между 32 членами альянса в преддверии этого недельного саммита в Вашингтоне. Проект может измениться до окончательной версии, но наличие формулировки "необратимости" станет значительным сигналом для Киева и Москвы, поскольку война в Украине продолжается без признаков окончания", – говорится в сообщении.

Один из собеседников издания, которого журналисты назвали "официальным представителем США", уточнил, что Белый дом поддержал использование такой формулировки в проекте коммюнике – при условии, что документ также утвердит призыв к Украине продолжать демократические реформы.

В CNN добавили, что многие европейские страны выступали за более конкретные формулировки по поводу будущего Украины в Альянсе. А США и Германия настаивали на описании "моста" к членству Украины в НАТО. При этом они согласились с тем, что Альянс должен прибегнуть к "ощутимым мерам" для поддержки борьбы Украины с Россией.

Издание добавило, что высокопоставленный чиновник администрации США заявил в пятницу, что Альянс сделает "новые важные объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины" в рамках "моста" Киева в НАТО, однако представители США отказываются публично обсуждать детали совместного коммюнике.

"В декларации саммита справедливо уделяется большое внимание тому, что члены Альянса скажут о пути членства Украины. Язык будет четким и сильным. Это будет признание жизненно важных текущих усилий Украины относительно реформ и продемонстрирует поддержку Альянсом Украины на ее пути к членству в НАТО", – сказал на брифинге в понедельник Майкл Карпентер, старший советник по Европе в Совете национальной безопасности.

В то же время представители администрации президента США Джо Байдена отмечали, что "с точки зрения перехода к членству и результатам, которые НАТО обнародует для Украины, достаточно существен".

"Мы не говорим о каком-то плане того, как они собираются добраться отсюда туда. Мы говорим о поддержке целого командования в Висбадене, и мы рассмотрим, как мы реализуем эти разные части, о которых я упоминал ранее – обучение, координация, оснащение, координация, материально-техническое обеспечение, развитие сил. Это очень серьезные усилия, чтобы привести Украину в положение, как я уже говорил раньше, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в Альянсе с первого дня", – подчеркнул американский чиновник.

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. OBOZ.UA попытался выяснял, что предложат Украине вместо членства в Альянсе и испугает ли это Путина.

Также сообщалось, что, по словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, НАТО на саммите в Вашингтоне будет говорить об Украине, он также анонсировал "флагманский проект".