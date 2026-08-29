В Прикарпатье состоялся Конгресс местных и региональных властей, посвященный необходимости реформ в лесопромышленном комплексе, — Виктор Микита

В Прикарпатье состоялся Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины с участием представителей общин и регионов, правительственных чиновников, народных депутатов и других приглашенных лиц.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского в Прикарпатье прошли слушания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины с участием представителей общин и регионов, правительственных чиновников, народных депутатов и других приглашенных лиц", — написал Микита.

Этот формат — ответ Главы государства на запрос местного самоуправления о необходимости реформ в лесопромышленном комплексе для укрепления потенциала общин. В слушаниях приняли участие представители более 1300 общин, что подтверждает актуальность темы на всех уровнях.

Этот вопрос беспокоит общество уже давно, и люди ожидают эффективных решений. В настоящее время общины ограничены в возможностях распоряжаться своими территориями и в то же время не получают справедливых поступлений в бюджеты для обеспечения своей жизнедеятельности и функционирования.

Представители парламента инициировали разработку "Белой книги" по развитию лесного хозяйства в контексте деятельности общин.

Благодарим народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Ковальчука за инициативу и лидерство в этом направлении, а также других парламентариев за мощную поддержку общин.

Благодарим министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого за поддержку и важные решения.