В Прикарпатье состоялся Конгресс местных и региональных властей, посвященный необходимости реформ в лесопромышленном комплексе, — Виктор Микита
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В Прикарпатье состоялся Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины с участием представителей общин и регионов, правительственных чиновников, народных депутатов и других приглашенных лиц.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита.
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского в Прикарпатье прошли слушания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины с участием представителей общин и регионов, правительственных чиновников, народных депутатов и других приглашенных лиц", — написал Микита.
Этот формат — ответ Главы государства на запрос местного самоуправления о необходимости реформ в лесопромышленном комплексе для укрепления потенциала общин. В слушаниях приняли участие представители более 1300 общин, что подтверждает актуальность темы на всех уровнях.
Этот вопрос беспокоит общество уже давно, и люди ожидают эффективных решений. В настоящее время общины ограничены в возможностях распоряжаться своими территориями и в то же время не получают справедливых поступлений в бюджеты для обеспечения своей жизнедеятельности и функционирования.
Представители парламента инициировали разработку "Белой книги" по развитию лесного хозяйства в контексте деятельности общин.
Благодарим народного депутата Украины, заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Ковальчука за инициативу и лидерство в этом направлении, а также других парламентариев за мощную поддержку общин.
Благодарим министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого за поддержку и важные решения.