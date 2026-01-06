В правительстве определились с кандидатами на должности глав ОВА в четырех областях: что известно

Кабинет министров Украины определил кандидатов на должности глав областных военных администраций в четырех регионах. Речь идет о Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областях. Решение приняли во время собеседований, которые правительство провело сегодня.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об этом в своем официальном Telegram-канале. Она отметила, что по итогам собеседований правительство внесло представление президенту Украины о назначении соответствующих кандидатур. По ее словам, процесс является частью кадровых перезагрузок, инициированных главой государства.

Юлия Свириденко отметила, что ключевой задачей будущих руководителей ОВА является усиление устойчивости регионов. Это касается как прифронтовых территорий, так и областей в тылу. Речь идет об обороне, поддержке ветеранов, работе с образованием, развитии промышленности и общин. По словам премьера, именно эти направления стали основными во время собеседований.

Собеседования с кандидатами состоялись на заседании Кабмина. По их результатам правительство приняло решение передать представление президенту Украины для окончательного кадрового решения.

В сообщении не уточняются имена кандидатов, но отмечается, что отбор происходил в рамках общей политики обновления руководства в регионах. Такие изменения, по замыслу правительства, должны повысить эффективность управления областями в условиях войны и восстановления.

