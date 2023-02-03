Шольц назвал войну РФ против Украины "давно задуманным" планом и заявил, что будет избегать эскалации

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". ФРГ будет прикладывать все усилия для избежания эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

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Соответствующее заявление немецкий политик сделал 2 февраля на встрече с гражданами в Марбурге, сообщает DW. Он подчеркнул, что война между РФ и Альянсом была бы "ужасным событием" и Германия "несет ответственность", чтобы этого не произошло.

Издание отметило, что согласно данным опроса, проведенного по заказу немецких телеканалов RTL и ntv социологическим институтом Forsa, 72% немцев выразили беспокойство, что война в Украине может распространиться за ее территорию. Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34% участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

Напомним: ранее Шольц выступил категорически против передачи Украине истребителей. Он предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок", когда речь идет о вооружении.

Канцлер добавил, что решения о военной помощи Киеву принимаются с учетом того, чтобы не допустить прямого столкновения РФ и НАТО, и он как глава правительства ФРГ "не допустит такой эскалации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Шольц и дальше будет пытаться достичь прекращения войны РФ против Украины в прямых переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Политик держит связь с российским диктатором по телефону, несмотря на его невежливый тон;

– также Шольц заявил, что перед любыми российско-украинскими мирными переговорами войска страны-агрессора должны покинуть территорию Украины. Кроме того, без нашей страны проводить договоренности о войне нельзя.

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