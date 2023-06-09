В Пентагоне назвали дату нового заседания в формате 'Рамштайн': говорить будут о 'небесном щите' для Украины

Очередное заседание доноров военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 июня. Главы министерств обороны стран – союзников нашего государства намерены обсудить создание коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

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Об этом во время брифинга минобороны США сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, на следующей неделе глава ведомства Ллойд Остин отправится в Европу, где вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии генералом Марком Милли 15 июня проведет личную встречу Контактной группы по обороне Украины, а 16 июня – встречу министров обороны стран НАТО.

Напомним: по результатам заседания "Рамштайна" 25 мая партнеры договорились найти способы еще больше оградить небо над нашей страной от атак российских оккупантов и передать нам дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как отметил Остин, комплексы ПВО – одна из самых неотложных потребностей Украины, поскольку оккупанты продолжают бить по мирным городам ракетами и дронами, а также атаковать с неба линию фронта. По словам американского министра, участники Контактной группы будут "искать в своих запасах" дополнительные ракеты и системы, которые они могут передать украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет очень хорошие перспективы создания своего оборонного сектора ракет. Они имеют дальность более 1000 км;

– также Резников заявил, что Силы обороны будут использовать всю наземную технику в долгожданном контрнаступлении против войск РФ этим летом. В то же время военные не применяли бы в нем истребители F-16, если бы те уже были на вооружении.

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