В ПАСЕ после возмущения украинской делегации согласились одобрить правку о Путине, но вычеркнули из нее слово 'террорист'

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы отказал в регистрации правки о признании российского диктатора Владимира Путина ответственным за многочисленные акты террора против граждансого населения. После возмущения украинской делегации в ПАСЕ согласились рассмотреть поправку, однако при условии удаления из текста слова "террорист".

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Об этом украинским СМИ сообщил народный депутат Украины Александр Мережко, вместе с еще тремя соавторами выступил инициатором указанной правки. По его словам, инцидент произошел во время работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую ПАСЕ рассматривает в четверг.

Накануне в Ассамблее регистрировали предложения по резолюции.

Мережко, другие депутаты ПАСЕ, в том числе пять представителей Украины, включая главу делегации Верховной Рады, и представитель Швеции Маркус Вихель предложили правку, касающуюся главы Кремля.

В случае принятия ПАСЕ бы "признала, что Владимир Путин является террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения".

Однако после публикации всех предложений парламентариев этой поправки среди них не было.

В ответе с объяснением этого отказа секретариат ПАСЕ письменно сообщил Мережко, что "обозначения главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместны в официальном документе Ассамблеи".

"Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но, извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" – это правовой, юридический термин. Тем более, что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом!" – сказал Мережко журналистам.

Он добавил, что "не дело секретариата – решать, что для кого оскорбительно".

"Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А произошедшее сейчас – это акт политической цензуры", – сказал нардеп.

Позже на фоне скандала в ПАСЕ согласились зарегистрировать поправку при условии, если депутаты Верховной Рады согласятся на удаление из текста слова "террорист" относительно Путина.

Мережко и другие соавторы согласились, сообщили СМИ.

Для рассмотрения поправки Ассамблея была вынуждена отойти от собственных процедур и вынесла поправку на голосование без ее рассмотрения в комитете.

На голосование в зал вынесли такую формулировку: "ПАСЕ признает, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за многочисленные акты террора, совершенные против гражданского населения во время его правления"

"За" проголосовали 77 депутатов, против – один (бельгийский социалист Кристоф Лакруа), шесть воздержались.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала снизить лимит цены на нефть из РФ, полностью запретить импорт российского газа и усилить меры против "теневого флота", помогающего обходить санкции. Эти шаги призваны уменьшить финансирование военной агрессии России и укрепить экономическое давление на Москву.

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