В Парламенте Италии подготовят резолюцию об осуждении депортации украинских детей, как государственной политики России, – Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, в рамках рабочей поездки в Рим встретилась с Анной Аскани, вице-президентом Палаты Депутатов итальянского Парламента. Вицеспикер обратилась от Верховной Рады в Палату Депутатов итальянского Парламента с призывом принять резолюцию об осуждении депортации украинских детей, как государственной политики России.

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По убеждению Елены Кондратюк, "нельзя стоять в стороне похищения и принудительного усыновления украинских детей, их "перевоспитание" в так называемых лагерях отдыха, военной подготовки с целью замены украинской идентичности на русский".

"Госпожа Анна Аскани заверила меня, что возьмет личное шефство над подготовкой и адвокацией принятия такой резолюции и будет курировать вопрос возвращения украинских детей в обеих палатах Парламента Италии", - сообщила Кондратюк.

Она также отметила, что парламент Италии играет немаловажную роль в решениях о предоставлении финансовой помощи Украине.

"Мы благодарны обеим палатам итальянского Парламента за принятую в начале 2024 года резолюцию о военной поддержке Украины. Резолюция обязывает Правительство Италии "продолжать поддерживать украинские власти путем передачи средств, материалов и военного оборудования", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Украинская сторона также ценит позицию Италии по поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

"Когда мы говорим о поддержке Украины на пути в ЕС и НАТО, вы ее на 100%. На всех уровнях", – заверила в свою очередь Анна Аскани.

Участницы встречи также обсудили последний варварский обстрел россии украинских городов и прицельный удар по детской больнице "Охматдет".

"Это раз поднимает жизненно важный вопрос безальтернативности членства Украины в НАТО. Я откровенно сказала госпоже Вицепрезидентке - обстрел "Охматдета" - не только ужасный террористический акт. Это вызов НАТО и Вашингтонскому саммиту. Показать, что россия никого не боится в своей безнаказанности. Это несправедливо, что украинских детей убивают в центре Европы только потому, что мы до сих пор не в НАТО", – отметила Елена Кондратюк.

Именно поэтому, добавила она, Украина обращается в Италию и ко всем участникам саммита НАТО в Вашингтоне - сделать все возможное и принять действенные решения, чтобы предоставить Украине как можно больше систем ПВО. "Это уже гуманитарная помощь – это о защите права на жизнь. Это то, что позволяет украинцам держаться, жить, работать, учиться, платить налоги", - подчеркнула Елена Кондратюк.

"Палата депутатов абсолютно солидарна с Украиной и украинцами. Итальянцы видели ужасное нападение на "Охматдет". Это нас коснулось лично. Необходимо сделать все, чтобы помешать пути бить по украинским детям. Предоставлять оружие - значит защищать Украину гуманитарно", - согласилась Анна Аскани.