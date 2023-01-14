В ООН заявили, что генсек Гутерреш 'готов содействовать прекращению войны в Украине'

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш якобы намерен содействовать прекращению войны, которую государство-агрессор Россия начало против Украины. В то же время в ООН отметили, что пока не видят признаков того, что война может остановиться в ближайшее время.

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Об этом сказала заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло, выступая на заседании Совбеза ООН в пятницу, 13 января. Она подчеркнула, что мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт подходит к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог. Но любая война в какой-то момент заканчивается. Мы не можем позволить, чтобы эта война продолжалась", – отметила Ди Карло.

По ее словам, Гутерреш "готов помогать сторонам прекратить этот нелепый конфликт на основе Устава ООН и международного права".

В конце декабря 2022 года на пресс-конференции в Нью-Йорке генсек ООН сказал, что не видит перспективы переговоров Киева и Москвы в ближайшее время. Все же Гуттереш считает, что в 2023 году военные действия в Украине закончатся. Он отметил, что придется дождаться момента, когда "станут возможны серьезные переговоры о мире".

Ранее Гутерреша обвинили в том, что он подвергся российским угрозам и не отправил в Киев чиновников для расследования применения РФ иранских дронов-камикадзе для ударов по нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ООН сказал, что Украина нуждается в мощной международной поддержке, учитывая масштабы разрушений, к которым привела война РФ против нашей страны. В ООН призвал инвестировать в Украину

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